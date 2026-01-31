РФ ударила по автомобилю коммунальщиков возле Славянска: один погибший и двое раненых
Вблизи Славянска в Донецкой области российский дрон ударил по автомобилю коммунальщиков, которые возвращались с ремонта на инфраструктурном объекте.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Погиб специалист, который выполнял свою ежедневную работу для общины, еще двое - ранены. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждая такая потеря - это трагедия для семьи, коллег и всей громады. Бесконечно благодарю коммунальщиков Донецкой области за мужество и ответственность", - говорится в сообщении.
