Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Донетчины
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 30 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 6 домов, в Заповедном - 5, в Грузском - 3, в Торецком - 1.
Краматорский район
В Райгородке Николаевской громады повреждены 8 частных домов, еще 7 - в Рай-Александровке. В Майдане Черкасской громады поврежден дом. В Дружковке 1 человек погиб, в Алексеево-Дружковке 1 человек ранен.
Бахмутский район
В Резныковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 243 человека, в том числе 24 ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль