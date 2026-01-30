В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 30 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 6 домов, в Заповедном - 5, в Грузском - 3, в Торецком - 1.

Смотрите также: Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

Краматорский район

В Райгородке Николаевской громады повреждены 8 частных домов, еще 7 - в Рай-Александровке. В Майдане Черкасской громады поврежден дом. В Дружковке 1 человек погиб, в Алексеево-Дружковке 1 человек ранен.

Бахмутский район

В Резныковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 243 человека, в том числе 24 ребенка.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 238 710 человек (+1310 за сутки), 11 614 танков, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ. ИНФОГРАФИКА