Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Донетчины
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Заповедном Шаховской громады повреждены 6 домов, в Золотом Колодце - 5, в Торецком и Кучеревом Яре - по 1.
Краматорский район
В Николаевке и Райгородке повреждены по автомобилю, в Стародубовке - дом. В Славянске ранен человек, повреждены 2 склада и 8 автомобилей. В Краматорской громаде повреждены 3 частных дома и 3 автомобиля. В Александровской громаде повреждены 3 многоэтажки, частный дом, админздание, хозяйственное помещение и инфраструктурный объект. В Дружковке погиб человек, повреждена многоэтажка; в Алексеево-Дружковке повреждены многоэтажка, хозяйственные постройки и транспорт.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Сиверской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 143 человека, в том числе - 28 детей.
