Около 2800 человек до сих пор остаются в Константиновке, эвакуация крайне затруднена, - ОВА

В Константиновке в Донецкой области до сих пор проживают около 2800 человек, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

Об этом рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Эвакуация из города и доставка гуманитарных грузов туда крайне затруднена, поскольку враг не прекращает обстрелы.

"К сожалению, в Константиновке сейчас находится более 2800 человек. Несколько месяцев было около 5000. Более половины уехали. Но те люди, которые остаются сейчас в городе, мы не можем, к сожалению, к ним заехать. Только благодаря нашим защитникам и защитницам нам удается завезти им продуктовые наборы и питьевую воду", - отметил Филашкин.

Ситуация в городе

По его словам, ситуация в городе сложнейшая. Враг обстреливает все подъездные пути, уничтожает все транспортные средства, поэтому помочь людям в городе очень сложно.

Что предшествовало?

Напомним, ранее пограничники подразделения "Фенікс" показали кадры, как сейчас выглядит Константиновка. Пустые улицы, разрушенные дома, автомобили и сожженные магазины - результат вторжения российских захватчиков.