Россияне ежедневно сбрасывают не менее 10 авиабомб на Константиновку, в городе остаются около 6 тыс. человек, - ОВА
Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами российских войск, в городе продолжается эвакуация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Город под постоянными обстрелами - враг ежедневно сбрасывает на него не менее 10 авиабомб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в около 6 тысяч человек до сих пор остаются в Константиновке.
"Эвакуация из Константиновки и других прифронтовых населенных пунктов продолжается и я призываю всех гражданских воспользоваться этой возможностью", - добавил начальник ОВА.
