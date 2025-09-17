РУС
Новости Эвакуация из Константиновки
371 6

Россияне ежедневно сбрасывают не менее 10 авиабомб на Константиновку, в городе остаются около 6 тыс. человек, - ОВА

РФ нанесла удар по Константиновке

Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами российских войск, в городе продолжается эвакуация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.


"Город под постоянными обстрелами - враг ежедневно сбрасывает на него не менее 10 авиабомб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в около 6 тысяч человек до сих пор остаются в Константиновке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

"Эвакуация из Константиновки и других прифронтовых населенных пунктов продолжается и я призываю всех гражданских воспользоваться этой возможностью", - добавил начальник ОВА.

обстрел (29565) эвакуация (2179) Донецкая область (10782) Краматорский район (699) Константиновка (1926)
Скільки авіабомб ми скидаємо на Бєлгород? 0?
17.09.2025 15:02 Ответить
Нуль. Бо нацисти россії можуть війти зі стану комфорту. Це якось дебільно, але факт.
17.09.2025 15:11 Ответить
А є чим скидувати ? Нам же сотні літаків "партнери" за 3 роки передали і тисччи бомб ... так ?
17.09.2025 15:51 Ответить
******* артилерія б'є на 60 км. 60 км від кордон вглибину россії повинно бути зоної смерті.
17.09.2025 17:29 Ответить
Чи зрозуміє ЗЕленський що клин клином вибивають,що за курку- треба гумку?.
17.09.2025 15:33 Ответить
Йому пофіг.
17.09.2025 17:30 Ответить
 
 