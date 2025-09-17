Россияне ежедневно сбрасывают не менее 10 авиабомб на Константиновку, в городе остаются около 6 тыс. человек, - ОВА

Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами российских войск, в городе продолжается эвакуация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.



"Город под постоянными обстрелами - враг ежедневно сбрасывает на него не менее 10 авиабомб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в около 6 тысяч человек до сих пор остаются в Константиновке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

"Эвакуация из Константиновки и других прифронтовых населенных пунктов продолжается и я призываю всех гражданских воспользоваться этой возможностью", - добавил начальник ОВА.