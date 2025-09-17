Росіяни щодня скидають щонайменше 10 авіабомб на Костянтинівку, у місті залишаються близько 6 тис. людей, - ОВА

Костянтинівка в Донецькій області перебуває під постійними обстрілами російських військ, у місті триває евакуація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



"Місто під постійними обстрілами - ворог щодня скидує на нього щонайменше 10 авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в близько 6 тисяч людей досі залишаються в Костянтинівці.

"Евакуація з Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів триває і я закликаю всіх цивільних скористатися цією можливістю", - додав начальник ОВА.