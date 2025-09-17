УКР
Росіяни щодня скидають щонайменше 10 авіабомб на Костянтинівку, у місті залишаються близько 6 тис. людей, - ОВА

РФ вдарила по Костянтинівці

Костянтинівка в Донецькій області перебуває під постійними обстрілами російських військ, у місті триває евакуація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.


"Місто під постійними обстрілами - ворог щодня скидує на нього щонайменше 10 авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в близько 6 тисяч людей досі залишаються в Костянтинівці.

"Евакуація з Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів триває і я закликаю всіх цивільних скористатися цією можливістю", - додав начальник ОВА.

Скільки авіабомб ми скидаємо на Бєлгород? 0?
17.09.2025 15:02 Відповісти
Нуль. Бо нацисти россії можуть війти зі стану комфорту. Це якось дебільно, але факт.
17.09.2025 15:11 Відповісти
А є чим скидувати ? Нам же сотні літаків "партнери" за 3 роки передали і тисччи бомб ... так ?
17.09.2025 15:51 Відповісти
Чи зрозуміє ЗЕленський що клин клином вибивають,що за курку- треба гумку?.
17.09.2025 15:33 Відповісти
 
 