Триває евакуація з прифронтової Костянтинівки: рятувальники вивезли ще 5 жителів. ВIДЕО
Протягом минулої доби рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" вивезли з прифронтової Костянтинівки ще 5 мирних жителів.
Надзвичайники доправили людей до більш безпечного населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити далі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кожна така поїздка - це не просто евакуація, це врятовані життя, шанс для мирних людей знову відчути безпеку, якої так бракує у прифронтових містах. Рятувальники щодня ризикують, аби кожна родина мала можливість виїхати з-під ворожого вогню", - йдеться у дописі під відео.
