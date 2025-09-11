УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11513 відвідувачів онлайн
Новини Відео Евакуація з Костянтинівки
483 1

Триває евакуація з прифронтової Костянтинівки: рятувальники вивезли ще 5 жителів. ВIДЕО

Протягом минулої доби рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" вивезли з прифронтової Костянтинівки ще 5 мирних жителів.

Надзвичайники доправили людей до більш безпечного населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити далі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожна така поїздка - це не просто евакуація, це врятовані життя, шанс для мирних людей знову відчути безпеку, якої так бракує у прифронтових містах. Рятувальники щодня ризикують, аби кожна родина мала можливість виїхати з-під ворожого вогню", - йдеться у дописі під відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батьки повернули сина під обстріли після евакуації на Донеччині: Лубінець заявив про "законодавчі прогалини"

Автор: 

евакуація (2417) Донецька область (9563) Краматорський район (683) Костянтинівка (453)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна справа, а скільки там ще залишилося еваюкувати?
показати весь коментар
11.09.2025 13:23 Відповісти
 
 