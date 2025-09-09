Батьки повернули під обстріли сина після евакуації на Донеччині: Лубінець заявив про "законодавчі прогалини"
У Донецькій області батьки повернули в зону бойових дій свого 12-річного сина після того, як правоохоронці вивезли дитину на безпечну територію у зв'язку з оголошеною примусовою евакуацією.
Про це розповів Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Він дізнався про родину з Донеччини, коли отримав звернення від їхнього сусіда. Чоловік повідомив, що батьки продовжують проживати в зоні бойових дій разом із сином. Родина перебувала в одному з населених пунктів, де оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.
"Нам вдалося встановити, що дитина хоче виїхати, проте батьки категорично відмовляються, змушуючи дитину залишатися під обстрілами. Хоча в районі бойових дій, життя і здоровʼя неповнолітнього в небезпеці", - каже омбудсмен.
Згодом представник омбудсмена Дмитро Михальов звернувся до Національної поліції в Донецькій області. Батьки від спілкування з поліцією відмовлялись, проте правоохоронці ризикували власним життям, щоб вивезти 12-річного хлопчика з-під снарядів.
"Та ця історія отримала трагічне продовження. Батьки забрали хлопчика назад, пообіцявши, що не повезуть його у зону бойових дій. Але вони знову повернулися туди — разом із сином. Забрали в нього телефон, позбавивши можливості покликати на допомогу. І знову поставили під загрозу його життя, своє та тих, хто рятує", - розповідає Лубінець.
За його словами, такі ситуації трапляються у всіх областях, де тривають бойові дії.
Він звернув увагу на те, що "невирішеним" залишається питання примусу до евакуації дітей, якщо батьки не погоджуються їх вивозити.
Саме тому, як омбудсмен, Лубінець звернув увагу:
- обовʼязкова евакуація у примусовий спосіб дітей із зони бойових дій потребує законодавчого врегулювання на рівні закону. Наразі така евакуація врегульована підзаконними актами, що залишає невирішеним питання примусу в разі відмови батьків від евакуації.
- розв’язання цього питання має на меті законопроєкт №12353, ухвалений в першому читанні. Однак він досі не ухвалений, попри значні труднощі й ризики евакуації на практиці.
Наразі за запитом військових відбувається обговорення щодо розширення питання законопроєкту на евакуацію у примусовий спосіб не тільки дітей, але і дорослого населення.
"Моя позиція як Уповноваженого формується з невідкладності вирішення питання збереження життя і здоров’я кожної дитини та забезпечення їх найкращих інтересів, що може бути втілено через друге читання і прийняття законопроєкту у тому обʼємі, який був винесений на перше читання", - заявив Уповноважений.
- водночас питання евакуації дорослих доцільно комплексно опрацювати й врегулювати в іншому нормативному акті з чіткими підставами, процедурами, відповідальними органами й гарантіями для евакуйованих (житлове питання, медичні послуги, фінансова підтримка).
"Законодавство — це фундамент для забезпечення прав людини. Без чіткого і зрозумілого механізму, визначеного законом, ми не можемо захистити найвразливіших — наших дітей. Тому маємо діяти рішуче і негайно", - додав Лубінець.
Те що міндічна "влада" забила на простих людей, не багатих всім відомо як факт. Надія лише на волонтерів або на свою "фін.прдушку", у кого вона є
Але дитину не треба везти до орків/ під бомби !!
Бездіяльність "влади" вбиває !!