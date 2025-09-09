З ТОТ повернули 14-річну дівчинку, яка понад 3 роки провела в окупації. ФОТО
У рамках ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України 14-річну дівчинку, яка понад три з половиною роки була розлучена з мамою.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні повномасштабного вторгнення мати дівчинки виїхала до Києва на роботу, а дитина залишилася з дідусем у рідному місті, яке вже у перші дні війни окупували російські війська.
За словами Єрмака, школярку змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи. Дідусю ж неодноразово погрожували відібрати онуку та відправити її до інтернату, якщо він намагатиметься організувати переїзд до матері.
Наразі дівчинка вже поруч із мамою та отримує необхідну допомогу і підтримку.
