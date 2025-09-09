Из ВОТ вернули 14-летнюю девочку, которая более 3 лет провела в оккупации. ФОТО

В рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины 14-летнюю девочку, которая более трех с половиной лет была разлучена с мамой.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Накануне полномасштабного вторжения мать девочки уехала в Киев на работу, а ребенок остался с дедушкой в родном городе, который уже в первые дни войны оккупировали российские войска.

По словам Ермака, школьницу заставляли славить Россию и повторять пропагандистские нарративы. Дедушке же неоднократно угрожали отобрать внучку и отправить ее в интернат, если он будет пытаться организовать переезд к матери.

Сейчас девочка уже рядом с мамой и получает необходимую помощь и поддержку.

