Еще 29 украинских детей удалось вернуть с оккупированных РФ территорий

С временно оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть 29 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава общественной организации Save Ukraine Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние более чем три года все эти дети вынуждены были пережить притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды.

В частности, вернули из ВОТ 14-летнюю Юлию и 9-летнюю Еву, чья мама умерла во время оккупации. Их родственники хотели оформить опеку над сестрами, но оккупационные власти придумали причину, чтобы затянуть время и забрать детей в интернат. К счастью, совершеннолетняя сестра Тамила обратилась в Save Ukraine за помощью и таки смогла вывезти девочек в безопасное место.

Кулеба рассказал, что другие дети - 9-летняя Яринка и 13-летний Макар - за три года оккупации успели ощутить на себе все методы российского образования: каждое утро - гимн РФ, каждую неделю - "разговоры о важном", каждый праздник - рисунки и письма российским военным.

На уроки к детям приходили солдаты, показывали свое оружие и дроны. Отказаться от всего этого дети не могли, ведь родителям угрожали отдать детей в интернат. Однако семье все равно пришлось пережить унижение: когда родителям вручали российские паспорта, то заставили их читать присягу на камеру.

Вернуть удалось и также 17-летнего Давида, которого оккупанты поставили на воинский учет несмотря на проблемы с сердцем. Его родители - верующие, и несмотря на оккупацию продолжали собирать общину дома. Папа парня возил людей из соседних сел, проповедовал и проводил причастие.

Давид с младшей сестрой были вынуждены пойти на учебу в российскую школу, где от детей требовали участвовать в военной игре "Зарница". Но когда мама не пустила на мероприятие детей, то ее вызвали на родительское собрание и публично унижали, рассказывает Кулеба.

Все дети сейчас проходят реабилитацию в центрах. Им помогают с документами, психологической поддержкой и базовой гуманитарной помощью.

