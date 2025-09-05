Ще 29 українських дітей вдалося повернути з окупованих РФ територій

Із тимчасово окупованих Росією територій до України вдалося повернути 29 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив голова громадської організації Save Ukraine Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останні більш як три роки усі ці діти змушені були пережити утиски, примус та навʼязування російської пропаганди.

Зокрема, повернули з ТОТ 14-річну Юлію та 9-річну Єву, чия мама померла під час окупації. Їхні родичі хотіли оформити опіку над сестрами, але окупаційна влада вигадала причину, щоб затягнути час і забрати дітей в інтернат. На щастя, повнолітня сестра Таміла звернулася до Save Ukraine по допомогу і таки змогла вивезти дівчаток у безпечне місце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перебував під постійним наглядом російських військових: 17-річного підлітка повернули з окупації

Кулеба розповів, що інші діти –– 9-річна Яринка і 13-річний Макар –– за три роки окупації встигли відчути на собі усі методи російської освіти: щоранку — гімн РФ, щотижня — "разговори о важном", щосвята — малюнки та листи російським військовим.

На уроки до дітей приходили солдати, показували свою зброю й дрони. Відмовитися від усього цього діти не могли, адже батькам погрожували вилучити дітей в інтернат. Однак сімʼї все одно довелося пережити приниження: коли батькам вручали російські паспорти, то змусили їх читати присягу на камеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну повернули групу дітей, яких утримували на окупованих територіях та в Росії. ФОТОрепортаж

Повернути вдалось й також 17-річного Давида, якого окупанти поставили на військовий облік попри проблеми з серцем. Його батьки — віряни, й попри окупацію продовжували збирати громаду вдома. Тато хлопця возив людей із сусідніх сіл, проповідував і проводив причастя.

Давид з молодшою сестрою були змушені піти на навчання в російську школу, де від дітей вимагали брати участь у військовій грі "Зарница". Але коли мама не пустила на захід дітей, то її викликали на батьківські збори й привселюдно принижували, розповідає Кулеба.

Усі діти зараз проходять реабілітацію в центрах. Їм допомагають з документами, психологічною підтримкою та базовою гуманітарною допомогою.

Також читайте: Україна напрацьовує з партнерами стратегію повернення окупованих територій, - Міноборони