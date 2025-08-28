Україна напрацьовує з партнерами стратегію повернення окупованих територій, - Міноборони

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна спільно з міжнародними партнерами працює над стратегією повернення тимчасово окупованих територій.

Про це він повідомив під час IV Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". За його словами, завдання України - здобути та утримати перевагу в Чорному морі, хоча це складно, оскільки Росія перетворила Крим на потужну військову базу.

Він також зазначив, що у Києва вже є "напрямки та бачення" для деокупації, розраховані на перспективу 10-15 років.

