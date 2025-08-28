1 219 20
Україна напрацьовує з партнерами стратегію повернення окупованих територій, - Міноборони
Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна спільно з міжнародними партнерами працює над стратегією повернення тимчасово окупованих територій.
Про це він повідомив під час IV Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.
Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". За його словами, завдання України - здобути та утримати перевагу в Чорному морі, хоча це складно, оскільки Росія перетворила Крим на потужну військову базу.
Він також зазначив, що у Києва вже є "напрямки та бачення" для деокупації, розраховані на перспективу 10-15 років.
повернення ?! ..ви , зельоні ******** кожен день здаєте територію України по Оманському плану
гнидота гаврилюк на фронті аж парасолька розчепірюється
Это для внутреннего пользования. Когда будут навсегда отдавать то, что Путя уже отъел, украинцам скажут, что у зелёных есть о#уенно хитрый план, благодаря которому (бла-бла-бла) нам через десять лет всё вернётся.
Каких Фламинго вам еще не хватает ???
Ну тут если подумать, то страшная депопуляция идет темпами!!! Еще и выпустят 22 летних молодёжников ( молодикив) что б не пугали Бубенчика картонными щитами!
С такими темпами, до третьего срока ермака всё население поместится в 2-3 областях....
А ну если так, то будет утвержден потужный План. А потом План корректировк