УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 219 20

Україна напрацьовує з партнерами стратегію повернення окупованих територій, - Міноборони

окупація

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна спільно з міжнародними партнерами працює над стратегією повернення тимчасово окупованих територій.

Про це він повідомив під час IV Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". За його словами, завдання України - здобути та утримати перевагу в Чорному морі, хоча це складно, оскільки Росія перетворила Крим на потужну військову базу.

Він також зазначив, що у Києва вже є "напрямки та бачення" для деокупації, розраховані на перспективу 10-15 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДОТ уперше закупив тактичні навушники, які відповідають стандартам НАТО

Автор: 

Міноборони (7646) окупація (6833)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". ..гнида гаврилюк сказав - гнида гаврилюк не пішов

гнидота гаврилюк на фронті аж парасолька розчепірюється
показати весь коментар
28.08.2025 17:05 Відповісти
+9
шобл?

повернення ?! ..ви , зельоні ******** кожен день здаєте територію України по Оманському плану
показати весь коментар
28.08.2025 17:04 Відповісти
+8
Ви спочатку ті території, які залишилися, не просріть. Імбецили кончені, знищуть країну повністю.
показати весь коментар
28.08.2025 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шобл?

повернення ?! ..ви , зельоні ******** кожен день здаєте територію України по Оманському плану
показати весь коментар
28.08.2025 17:04 Відповісти
Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". ..гнида гаврилюк сказав - гнида гаврилюк не пішов

гнидота гаврилюк на фронті аж парасолька розчепірюється
показати весь коментар
28.08.2025 17:05 Відповісти
Може вже досить цієї маячні про "кордони 91 року " і "кавувялті " хто вам ті "окуповані території " повертатиме - 18-22 річні яких ви випустили за кордон. чи набусифікуєте дідів 50+ ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:16 Відповісти
За 15 років лаптєногій бурьян вкорінеться у нашу землю, що не стане сил прополоти. А тим часом потенційним визволителям української території віком до 22 рочків влада широко відкрила кордон : їдьте, малята, працюйте на інші суспільства, подорожуйте, розважайтеся, кохайтеся чорноброві, вкорінюйтеся, плодіться і не забувайте наших національних тужливих пісень про важку долю України-неньки.
показати весь коментар
28.08.2025 17:21 Відповісти
10-15 років "стратегії і бачення щодо деокупації" - простіше кажучи, Гаврилюк пропонує воювати десятиліттями. Тільки сам він у генеральському бункері, а хтось в окопі.
показати весь коментар
28.08.2025 17:22 Відповісти
Он также отметил, что у Киева уже есть "направления и видение" для деоккупации, рассчитанные на перспективу 10-15 лет.

Это для внутреннего пользования. Когда будут навсегда отдавать то, что Путя уже отъел, украинцам скажут, что у зелёных есть о#уенно хитрый план, благодаря которому (бла-бла-бла) нам через десять лет всё вернётся.
показати весь коментар
28.08.2025 17:31 Відповісти
Поки, голосують за 5-10р., а цей хоче одразу 10-15! Щастить 22річним...
показати весь коментар
28.08.2025 17:35 Відповісти
Ви спочатку ті території, які залишилися, не просріть. Імбецили кончені, знищуть країну повністю.
показати весь коментар
28.08.2025 17:36 Відповісти
Марафон подкинул потужности!!
Каких Фламинго вам еще не хватает ???
показати весь коментар
28.08.2025 17:54 Відповісти
...здаючи по два села в день. угу, понятно, стратегія.
показати весь коментар
28.08.2025 17:37 Відповісти
По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 2024 год в Украине насчитывается 27 833 населенных пункта.
показати весь коментар
28.08.2025 19:24 Відповісти
Спочатку треба зупинити просування ворога ,а потім говорити про повернення окупованих територій.
показати весь коментар
28.08.2025 17:47 Відповісти
Тільки розвал кацапії. Навіть якщо путлєр просто здохне, там нічого не зміниться. Тільки розвал.
показати весь коментар
28.08.2025 17:51 Відповісти
потужные сказочники. Про каву в Ялте говорить уже моветон, так они другими словами словоблудят...
Ну тут если подумать, то страшная депопуляция идет темпами!!! Еще и выпустят 22 летних молодёжников ( молодикив) что б не пугали Бубенчика картонными щитами!
С такими темпами, до третьего срока ермака всё население поместится в 2-3 областях....
показати весь коментар
28.08.2025 17:52 Відповісти
І заживуть як вареники в маслі.
показати весь коментар
28.08.2025 18:02 Відповісти
///Він також зазначив, що у Києва вже є "напрямки та бачення" для деокупації, розраховані на перспективу 10-15 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3571040.
А ну если так, то будет утвержден потужный План. А потом План корректировк
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
посути это повторения балабольства 2019 года когда никто НЕ собирался освобождать а наоборот, было ползучее отступление ( "разведение" в приказном порядке ) и сокращение ВСУ. Еще и денег из казны освоят на написание программ "розраховані на перспективу 10-15 років."
показати весь коментар
28.08.2025 17:59 Відповісти
Сцють людям в очі. Генерал-лейтенант потужний струмінь сформував в очі посполитим. Смішно і дивно, що розум покинув мізки більшості українців.
показати весь коментар
28.08.2025 18:05 Відповісти
Дохрена напрацювали?! Ну хто вже їх поверне
показати весь коментар
28.08.2025 18:28 Відповісти
Ось таке ******** )
показати весь коментар
28.08.2025 18:39 Відповісти
 
 