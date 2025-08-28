Украина разрабатывает с партнерами стратегию возвращения оккупированных территорий, - Минобороны
Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина, совместно с международными партнерами, работает над стратегией возвращения временно оккупированных территорий.
Об этом он сообщил во время IV Международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
Гаврилюк подчеркнул, что решение ключевых вопросов лежит на самих украинцах, поскольку "никто, кроме нас, не пойдет воевать на фронте". По его словам, задача Украины - получить и удержать преимущество в Черном море, хотя это сложно, поскольку Россия превратила Крым в мощную военную базу.
Он также отметил, что у Киева уже есть "направления и видение" для деоккупации, рассчитанные на перспективу 10-15 лет.
повернення ?! ..ви , зельоні ******** кожен день здаєте територію України по Оманському плану
гнидота гаврилюк на фронті аж парасолька розчепірюється
Это для внутреннего пользования. Когда будут навсегда отдавать то, что Путя уже отъел, украинцам скажут, что у зелёных есть о#уенно хитрый план, благодаря которому (бла-бла-бла) нам через десять лет всё вернётся.