Украина разрабатывает с партнерами стратегию возвращения оккупированных территорий, - Минобороны

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина, совместно с международными партнерами, работает над стратегией возвращения временно оккупированных территорий.

Об этом он сообщил во время IV Международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Гаврилюк подчеркнул, что решение ключевых вопросов лежит на самих украинцах, поскольку "никто, кроме нас, не пойдет воевать на фронте". По его словам, задача Украины - получить и удержать преимущество в Черном море, хотя это сложно, поскольку Россия превратила Крым в мощную военную базу.

Он также отметил, что у Киева уже есть "направления и видение" для деоккупации, рассчитанные на перспективу 10-15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет проводить референдум о внесении изменений в Конституцию для признания российской оккупации, - ОП