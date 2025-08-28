РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Украина разрабатывает с партнерами стратегию возвращения оккупированных территорий, - Минобороны

окупація

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина, совместно с международными партнерами, работает над стратегией возвращения временно оккупированных территорий.

Об этом он сообщил во время IV Международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Гаврилюк подчеркнул, что решение ключевых вопросов лежит на самих украинцах, поскольку "никто, кроме нас, не пойдет воевать на фронте". По его словам, задача Украины - получить и удержать преимущество в Черном море, хотя это сложно, поскольку Россия превратила Крым в мощную военную базу.

Он также отметил, что у Киева уже есть "направления и видение" для деоккупации, рассчитанные на перспективу 10-15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет проводить референдум о внесении изменений в Конституцию для признания российской оккупации, - ОП

Минобороны (9555) оккупация (10272)
Гаврилюк підкреслив, що вирішення ключових питань лежить на самих українцях, адже "ніхто, крім нас, не піде воювати на фронті". ..гнида гаврилюк сказав - гнида гаврилюк не пішов

гнидота гаврилюк на фронті аж парасолька розчепірюється
28.08.2025 17:05 Ответить
шобл?

повернення ?! ..ви , зельоні ******** кожен день здаєте територію України по Оманському плану
28.08.2025 17:04 Ответить
Може вже досить цієї маячні про "кордони 91 року " і "кавувялті " хто вам ті "окуповані території " повертатиме - 18-22 річні яких ви випустили за кордон. чи набусифікуєте дідів 50+ ?
28.08.2025 17:16 Ответить
За 15 років лаптєногій бурьян вкорінеться у нашу землю, що не стане сил прополоти. А тим часом потенційним визволителям української території віком до 22 рочків влада широко відкрила кордон : їдьте, малята, працюйте на інші суспільства, подорожуйте, розважайтеся, кохайтеся чорноброві, вкорінюйтеся, плодіться і не забувайте наших національних тужливих пісень про важку долю України-неньки.
28.08.2025 17:21 Ответить
10-15 років "стратегії і бачення щодо деокупації" - простіше кажучи, Гаврилюк пропонує воювати десятиліттями. Тільки сам він у генеральському бункері, а хтось в окопі.
28.08.2025 17:22 Ответить
Он также отметил, что у Киева уже есть "направления и видение" для деоккупации, рассчитанные на перспективу 10-15 лет.

Это для внутреннего пользования. Когда будут навсегда отдавать то, что Путя уже отъел, украинцам скажут, что у зелёных есть о#уенно хитрый план, благодаря которому (бла-бла-бла) нам через десять лет всё вернётся.
28.08.2025 17:31 Ответить
Поки, голосують за 5-10р., а цей хоче одразу 10-15! Щастить 22річним...
28.08.2025 17:35 Ответить
Ви спочатку ті території, які залишилися, не просріть. Імбецили кончені, знищуть країну повністю.
28.08.2025 17:36 Ответить
...здаючи по два села в день. угу, понятно, стратегія.
28.08.2025 17:37 Ответить
Спочатку треба зупинити просування ворога ,а потім говорити про повернення окупованих територій.
28.08.2025 17:47 Ответить
Тільки розвал кацапії. Навіть якщо путлєр просто здохне, там нічого не зміниться. Тільки розвал.
28.08.2025 17:51 Ответить
 
 