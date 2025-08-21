РУС
1 698 23

Украина не будет проводить референдум о внесении изменений в Конституцию для признания российской оккупации, - ОП

Оккупированные территории - Ермак отверг референдум и изменение Конституции

Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть украинских территорий, но никаких референдумов о признании оккупации страной-агрессором не будет.

Об этом глава ОП Андрей Ермак рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы этого (речь идет о референдуме - ред.) не делаем, и пока мы не намерены уступать ни одной части нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Украина хочет прекратить войну и получить гарантии о том, что конфликт не повторится.

"Зеленский четко заявил: все территориальные вопросы будут рассмотрены на его двусторонней встрече с Путиным.... Кроме того, переговоры должны начаться с нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, созданную войной, и хотим ее обсудить", - добавил глава ОПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассказы россиян об оккупации Донбасса до конца года - это болтовня, - Зеленский

Конституция (2236) территориальная целостность (266) Ермак Андрей (1301) война в Украине (5754)
+8
Оце мутне нелегальне їрмацьке рило взагалі не згадуйте поруч із Конституцією.
21.08.2025 16:19 Ответить
+4
А хто він такий щоб вирішувати такі питання?
21.08.2025 16:21 Ответить
+3
"Петляє", ****! Хочуть "пропхнуть рішення про передачу території, без всеукраїнського референдуму - лише через рішення Верховної Ради... Але тоді хай депутати думають - саме вони, тоді, будуть відповідальні за зраду... І саме проти них буде порушено кримінальну справу за статтею "Державна зрада"...
До речі - а чи не забагато д"Єрмак став виголошувать державотворчих та державницьких рішень? Щось його забагато стало - "Блазень" уже остаточно став його "блідою тінню"...
21.08.2025 16:23 Ответить
Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - додав очільник ОПУ

Це він так підтвердив визнання "реалій на землі"? А чого, непоганий такий крок назустріч русні...
21.08.2025 16:17 Ответить
21.08.2025 16:19 Ответить
**** усе російське.
21.08.2025 16:21 Ответить
21.08.2025 16:21 Ответить
"Сірий кардинал"...
21.08.2025 16:24 Ответить
А ти проти ? Чи референдум хочеш ?
21.08.2025 16:26 Ответить
воно саме не знає чого хоче. і тут таких еКспЄрдів, дуже багато.
21.08.2025 16:30 Ответить
Я проти щоб взагалі розглядалися якісь "територіальні питання"
21.08.2025 17:04 Ответить
"поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї" - а що ви можете?
21.08.2025 16:22 Ответить
21.08.2025 16:23 Ответить
Внесение изменений в Конституцию запрещено во время войны. И даже если без войны - территориальное устройство в существующих границах закреплено а 1 разделе - самом защищенном разделе Конституции. Для его изменения предусмотрена очень длительная специальная процедура.
21.08.2025 16:33 Ответить
Та знаю я це все! Але згадай, скільки разів вони вже об Конституцію ""ноги витирали"?! Нас, в черговий раз, пробують "нагодувать милом і натягти на голову валянок"...
21.08.2025 16:40 Ответить
Мудрий український на̀ріт мовчить? Мовчить. А це означає, що все в порядку. Все добре.
21.08.2025 16:55 Ответить
Всеукраинский референдум не можливий - 20% території під окупацією. Зміни в конституцію не можливі - військовий стан. Змінив конституцію про території без всеукраїнського референдуму не можливі. Все інше буде фількіною грамотою, яка нічого не варта і якою можно підтерти дупу.
21.08.2025 17:07 Ответить
одразу після тих "високошанованих" у деяких колах гнид, що віщали нам десять років тому про "звільнення" Криму "політико-правовим" способом! згадав? чи нагадати?
21.08.2025 17:12 Ответить
А референдумы и запрещены во время войны, как и внесение изменений в Конституцию. Скажите это кто-то этим юрыстам папиного института.
21.08.2025 16:27 Ответить
гарант конституції, необраний виконуючий обов'язки зе!гундос, сре на конституцію та підтирається конституцією з першого дня як отримав булаву та заприсягся на святому письмі та тій самій конституції!!!!
21.08.2025 16:32 Ответить
какие могут буть изменения во время войны и на основании референдумов???
21.08.2025 16:35 Ответить
Як сказав Портніков в України зараз дві дороги - погана і дуже погана
21.08.2025 16:35 Ответить
А ОПівській агентурі так хотілося! Х*й вам, а не Україну всім разом і кожному окремо!
21.08.2025 16:44 Ответить
то була б ваша СМЕРТЬ
21.08.2025 16:45 Ответить
Ну сама идея такого референдума может выйти для любой власти таким боком, что мама не горюй..
21.08.2025 16:58 Ответить
 
 