Украина не будет проводить референдум о внесении изменений в Конституцию для признания российской оккупации, - ОП

Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть украинских территорий, но никаких референдумов о признании оккупации страной-агрессором не будет.

Об этом глава ОП Андрей Ермак рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы этого (речь идет о референдуме - ред.) не делаем, и пока мы не намерены уступать ни одной части нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Украина хочет прекратить войну и получить гарантии о том, что конфликт не повторится.

"Зеленский четко заявил: все территориальные вопросы будут рассмотрены на его двусторонней встрече с Путиным.... Кроме того, переговоры должны начаться с нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, созданную войной, и хотим ее обсудить", - добавил глава ОПУ.

