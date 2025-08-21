Україна не проводитиме референдум про внесення змін до Конституції для визнання російської окупації, - ОП
Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину українських територій, але жодних референдумів щодо визнання окупації країною-агресоркою не буде.
Про це голова ОП Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми цього (йдеться про референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", - зазначив він.
Єрмак наголосив, що Україна хоче припинити війну та отримати гарантії про те, що конфлікт не повториться.
"Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним.... Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - додав очільник ОПУ.
Це він так підтвердив визнання "реалій на землі"? А чого, непоганий такий крок назустріч русні...
До речі - а чи не забагато д"Єрмак став виголошувать державотворчих та державницьких рішень? Щось його забагато стало - "Блазень" уже остаточно став його "блідою тінню"...
Цар сам вирішить стосовно кеимської волості
Ще дозволу в народу питати