Україна не проводитиме референдум про внесення змін до Конституції для визнання російської окупації, - ОП

Окуповані території - Єрмак відкинув референдум та зміну Конституції

Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину українських територій, але жодних референдумів щодо визнання окупації країною-агресоркою не буде.

Про це голова ОП Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera

"Ми цього (йдеться про референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що Україна хоче припинити війну та отримати гарантії про те, що конфлікт не повториться.

"Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним.... Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - додав очільник ОПУ.

Конституція (549) територіальна цілісність (207) Єрмак Андрій (1414) війна в Україні (5796)
+11
Оце мутне нелегальне їрмацьке рило взагалі не згадуйте поруч із Конституцією.
21.08.2025 16:19 Відповісти
+6
А хто він такий щоб вирішувати такі питання?
21.08.2025 16:21 Відповісти
+6
"Петляє", ****! Хочуть "пропхнуть рішення про передачу території, без всеукраїнського референдуму - лише через рішення Верховної Ради... Але тоді хай депутати думають - саме вони, тоді, будуть відповідальні за зраду... І саме проти них буде порушено кримінальну справу за статтею "Державна зрада"...
До речі - а чи не забагато д"Єрмак став виголошувать державотворчих та державницьких рішень? Щось його забагато стало - "Блазень" уже остаточно став його "блідою тінню"...
21.08.2025 16:23 Відповісти
Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - додав очільник ОПУ

Це він так підтвердив визнання "реалій на землі"? А чого, непоганий такий крок назустріч русні...
21.08.2025 16:17 Відповісти
Оце мутне нелегальне їрмацьке рило взагалі не згадуйте поруч із Конституцією.
21.08.2025 16:19 Відповісти
**** усе російське.
21.08.2025 16:21 Відповісти
А хто він такий щоб вирішувати такі питання?
21.08.2025 16:21 Відповісти
"Сірий кардинал"...
21.08.2025 16:24 Відповісти
А ти проти ? Чи референдум хочеш ?
21.08.2025 16:26 Відповісти
воно саме не знає чого хоче. і тут таких еКспЄрдів, дуже багато.
21.08.2025 16:30 Відповісти
Я проти щоб взагалі розглядалися якісь "територіальні питання"
21.08.2025 17:04 Відповісти
"поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї" - а що ви можете?
21.08.2025 16:22 Відповісти
"Петляє", ****! Хочуть "пропхнуть рішення про передачу території, без всеукраїнського референдуму - лише через рішення Верховної Ради... Але тоді хай депутати думають - саме вони, тоді, будуть відповідальні за зраду... І саме проти них буде порушено кримінальну справу за статтею "Державна зрада"...
До речі - а чи не забагато д"Єрмак став виголошувать державотворчих та державницьких рішень? Щось його забагато стало - "Блазень" уже остаточно став його "блідою тінню"...
21.08.2025 16:23 Відповісти
Внесение изменений в Конституцию запрещено во время войны. И даже если без войны - территориальное устройство в существующих границах закреплено а 1 разделе - самом защищенном разделе Конституции. Для его изменения предусмотрена очень длительная специальная процедура.
21.08.2025 16:33 Відповісти
Та знаю я це все! Але згадай, скільки разів вони вже об Конституцію ""ноги витирали"?! Нас, в черговий раз, пробують "нагодувать милом і натягти на голову валянок"...
21.08.2025 16:40 Відповісти
Мудрий український на̀ріт мовчить? Мовчить. А це означає, що все в порядку. Все добре.
21.08.2025 16:55 Відповісти
Всеукраинский референдум не можливий - 20% території під окупацією. Зміни в конституцію не можливі - військовий стан. Змінив конституцію про території без всеукраїнського референдуму не можливі. Все інше буде фількіною грамотою, яка нічого не варта і якою можно підтерти дупу.
21.08.2025 17:07 Відповісти
одразу після тих "високошанованих" у деяких колах гнид, що віщали нам десять років тому про "звільнення" Криму "політико-правовим" способом! згадав? чи нагадати?
21.08.2025 17:12 Відповісти
Саме тому держава має зникнути, щоб їх ніхто не переслідував. Так і пропетляють.
21.08.2025 17:18 Відповісти
А референдумы и запрещены во время войны, как и внесение изменений в Конституцию. Скажите это кто-то этим юрыстам папиного института.
21.08.2025 16:27 Відповісти
гарант конституції, необраний виконуючий обов'язки зе!гундос, сре на конституцію та підтирається конституцією з першого дня як отримав булаву та заприсягся на святому письмі та тій самій конституції!!!!
21.08.2025 16:32 Відповісти
какие могут буть изменения во время войны и на основании референдумов???
21.08.2025 16:35 Відповісти
Як сказав Портніков в України зараз дві дороги - погана і дуже погана
21.08.2025 16:35 Відповісти
А ОПівській агентурі так хотілося! Х*й вам, а не Україну всім разом і кожному окремо!
21.08.2025 16:44 Відповісти
то була б ваша СМЕРТЬ
21.08.2025 16:45 Відповісти
Ну сама идея такого референдума может выйти для любой власти таким боком, что мама не горюй..
21.08.2025 16:58 Відповісти
Ермака на кол посадить, это первое дело, а уж опосля.....
21.08.2025 17:42 Відповісти
Правильно.
Цар сам вирішить стосовно кеимської волості
Ще дозволу в народу питати
21.08.2025 18:08 Відповісти
 
 