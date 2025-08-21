Україна не проводитиме референдум про внесення змін до Конституції для визнання російської окупації, - ОП

Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину українських територій, але жодних референдумів щодо визнання окупації країною-агресоркою не буде.

Про це голова ОП Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цього (йдеться про референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що Україна хоче припинити війну та отримати гарантії про те, що конфлікт не повториться.

"Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним.... Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - додав очільник ОПУ.

