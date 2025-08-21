Розповіді росіян про окупацію Донбасу до кінця року - це балачки, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість відходу Сил оборони України з Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це він заявив на зустрічі із журналістами.

"Питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, - це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки", - пояснив президент.

За словами Зеленського, росіяни не отримають Сумщину, Харківщину та Миколаївщину.

"Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, "рускіє" їх не отримають Сумщину і, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - додав глава держави.

