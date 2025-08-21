УКР
Розповіді росіян про окупацію Донбасу до кінця року - це балачки, - Зеленский

Плани РФ з окупації Донбасу Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість відходу Сил оборони України з Донецької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це він заявив на зустрічі із журналістами.

"Питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, - це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки", - пояснив президент.

За словами Зеленського, росіяни не отримають Сумщину, Харківщину та Миколаївщину.

"Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, "рускіє" їх не отримають Сумщину і, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - додав глава держави.

Читайте: Ракету "Фламінго" успішно випробували. У грудні-лютому запустять масове виробництво, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) окупація (6824) Донецька область (9369) Луганська область (4924)
Наш Лідор вже довів надуспішною курською операцією - всі *******, Лідор ні
21.08.2025 10:32 Відповісти
що рашисти.що "зелідор-"говоруни"
21.08.2025 10:32 Відповісти
краще б вони просто пистіли а не вбивали!!я про всіх говорунів
21.08.2025 10:33 Відповісти
Донбасс вони не візьмуть ніколи, тому що там укріплення будував не Зеленський в Порошенко.
21.08.2025 10:35 Відповісти
А розповіді клована про 3000 ракет-це шо?
21.08.2025 10:37 Відповісти
Походу кокс завезли..бо прорвало..
21.08.2025 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iyI001WPCKk

нагадування про хароших руZZьких
21.08.2025 10:38 Відповісти
А що там з ГААГОЮ ?
21.08.2025 10:38 Відповісти
21.08.2025 10:38 Відповісти
Кацапы-******, отвечать за базар то не их тема, геть тварюки за метлой не следят...
21.08.2025 10:42 Відповісти
дєрьмак та його ж оп-а взяли підвищенні зеліаністичні зобов'язання - здати донбас, крайній термін, до середини осені!
21.08.2025 10:44 Відповісти
Балачки балачками але воно через гори трупів доьются свого, а ти будеш висирати потужні відосики замість ракет
21.08.2025 10:44 Відповісти
❗️Для повної окупації Донбасу росії потрібно ще чотири роки, - президент Зеленський під час спілкування з журналістами
21.08.2025 10:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/120705 🚀 Унікальні кадри виробництва найпотужнішої української далекобійної ракети «Фламінго» - показали ЗМІ
21.08.2025 10:47 Відповісти
Why Donetsk 'fortress belt' matters so much for Ukraine's defences
21.08.2025 10:52 Відповісти
Балачки балачками - як вони за день опинились коло Херсону?
21.08.2025 10:55 Відповісти
 
 