Рассказы россиян об оккупации Донбасса до конца года - это болтовня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ухода Сил обороны Украины из Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Вопрос Донецкой области. Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали еще примерно треть. Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года", - пояснил президент.

По словам Зеленского, россияне не получат Сумскую, Харьковскую и Николаевскую области.

"Если мы говорим о Сумщине или Харьковщине, "русские" их не получат Сумщину и, честно говоря, не смогут удержать те участки в приграничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, - несколько месяцев - и их не будет на Сумщине. Я так же считаю, что в перспективе - не хочется военной перспективы - но они не получат Харьковщину. А разговаривать о Николаевщине, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", - добавил глава государства.

