Рассказы россиян об оккупации Донбасса до конца года - это болтовня, - Зеленский

Планы РФ по оккупации Донбасса Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ухода Сил обороны Украины из Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом он заявил на встрече с журналистами.

"Вопрос Донецкой области. Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали еще примерно треть. Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года", - пояснил президент.

По словам Зеленского, россияне не получат Сумскую, Харьковскую и Николаевскую области.

"Если мы говорим о Сумщине или Харьковщине, "русские" их не получат Сумщину и, честно говоря, не смогут удержать те участки в приграничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, - несколько месяцев - и их не будет на Сумщине. Я так же считаю, что в перспективе - не хочется военной перспективы - но они не получат Харьковщину. А разговаривать о Николаевщине, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет гарантий безопасности, а РФ - территории, - Вэнс

Зеленский Владимир (21666) оккупация (10264) Донецкая область (10548) Луганская область (6540)
+8
Наш Лідор вже довів надуспішною курською операцією - всі *******, Лідор ні
21.08.2025 10:32 Ответить
+8
Донбасс вони не візьмуть ніколи, тому що там укріплення будував не Зеленський в Порошенко.
21.08.2025 10:35 Ответить
+4
21.08.2025 10:38 Ответить
Наш Лідор вже довів надуспішною курською операцією - всі *******, Лідор ні
21.08.2025 10:32 Ответить
що рашисти.що "зелідор-"говоруни"
21.08.2025 10:32 Ответить
краще б вони просто пистіли а не вбивали!!я про всіх говорунів
21.08.2025 10:33 Ответить
Донбасс вони не візьмуть ніколи, тому що там укріплення будував не Зеленський в Порошенко.
21.08.2025 10:35 Ответить
А розповіді клована про 3000 ракет-це шо?
21.08.2025 10:37 Ответить
Походу кокс завезли..бо прорвало..
21.08.2025 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iyI001WPCKk

нагадування про хароших руZZьких
21.08.2025 10:38 Ответить
А що там з ГААГОЮ ?
21.08.2025 10:38 Ответить
21.08.2025 10:38 Ответить
Кацапы-******, отвечать за базар то не их тема, геть тварюки за метлой не следят...
21.08.2025 10:42 Ответить
дєрьмак та його ж оп-а взяли підвищенні зеліаністичні зобов'язання - здати донбас, крайній термін, до середини осені!
21.08.2025 10:44 Ответить
Балачки балачками але воно через гори трупів доьются свого, а ти будеш висирати потужні відосики замість ракет
21.08.2025 10:44 Ответить
❗️Для повної окупації Донбасу росії потрібно ще чотири роки, - президент Зеленський під час спілкування з журналістами
21.08.2025 10:45 Ответить
https://t.me/voynareal/120705 🚀 Унікальні кадри виробництва найпотужнішої української далекобійної ракети «Фламінго» - показали ЗМІ
21.08.2025 10:47 Ответить
Why Donetsk 'fortress belt' matters so much for Ukraine's defences
21.08.2025 10:52 Ответить
Балачки балачками - як вони за день опинились коло Херсону?
21.08.2025 10:55 Ответить
 
 