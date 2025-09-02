В Україну повернули групу дітей, яких утримували на окупованих територіях та в Росії. ФОТОрепортаж

В Україну повернули дітей віком від 3 місяців до 18 років, які перебували на тимчасово окупованих територіях та у Росії.

Про це повідомили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, усі неповнолітні були змушені відвідувати російські школи та перебували під постійним психологічним тиском і фізичною загрозою. Серед тих, хто вже у безпеці на підконтрольній Україні території, - мати із 15-річною донькою, яка втратила дім та документи через обстріли.

Також вдалось організувати виїзд дитини з інвалідністю, яка потребує невідкладного лікування. Тепер за ним доглядатиме мама, з якою хлопчик був роз’єднаний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16-річна біженка з України загинула в Німеччині, дівчинку, ймовірно, штовхнули під потяг

Як зазначив Єрмак, серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до РФ та забрали українські документи. Родина двічі намагалася повернутися самостійно, і лише з третьої спроби за підтримки партнерів ініціативи Bring Kids Back UA змогла дістатися України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни