16-річна біженка з України загинула в Німеччині, дівчинку, ймовірно, штовхнули під потяг

українку вбили в Німеччині

16-річна українка трагічно загинула у Німеччині, йомвірно, дівчинку штовхнули під потяг. У 2022 році вона з родиною виїхала із окупованого Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Stern.

Як зазначається, у день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі поїзда та вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди чоловіка на плечі загиблої. Справу перекваліфікували.

Слідчі вважають, що підозрюваний 31-річний Мухаммед навмисно зіштовхнув громадянку України 16-річну Ліану з платформи прямо перед вантажним поїздом.

Читайте також: Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України

Що відомо про підозрюваного?

Раніше чоловік вже привертав увагу поліції через заворушення у відділку. Він поводився агресивно, тому був доправлений до спеціалізованої психіатричної клініки. Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".

Мухаммед подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Жодного зв'язку між чоловіком і дівчиною не встановлено.

Відомо, що в день інциденту, 11 серпня, Ліана поветралась додому із навчання і говорила телефоном із дідусем. Він почув крики і одразу сповістив її батьків.

Що відомо про родину загиблої українки?

У липні 2022 року родина Ліани покинула Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрингія) муніципалітет надав їм місце для проживання.

Батьки дівчинки працювали.

Ліана мала двох братів - 5 та 11 років.

Також читайте: Німеччина посилить умови отримання допомоги для безробітних. Це зачепить і біженців з України

Мухаммед перебуває у закритому психіатричному відділенні. Прокуратура перевіряє, чи є він кримінально відповідальним.

Німеччина (7693) діти (5279) смерть (6818) українці (2581)
Права мухаммедів у Німеччині на першому місці.
01.09.2025 06:24 Відповісти
Мабуть, все таки Мухаммади у бульшості своїй з точки зору ******** людини виглядять шизофреніками, а діють часто як маньяки.
01.09.2025 06:26 Відповісти
Жах. У дитинстві діти не думають про небезпеку, можуть стояти на краю платформи, не думаючи про небезпеку від психа (чи про те, що самі можуть впасти на колію, або поїзд затягне вітровим потоком на швидкості). Помітив, що з віком люди стають обережнішими, зазвичай стоять принаймні за пару метрів від краю.
01.09.2025 06:29 Відповісти
Мухаммед? Мабуть черговий інженер, який приїхав піднімати економіку Німеччини, сумлінно працюючи та сплачуючи податки..
01.09.2025 06:47 Відповісти
В Германии постоянные скандалы из-за коррупции с приемом мигрантов. Даже министры принимали участие в этом. Это большой мафиозный бизнес.
01.09.2025 07:02 Відповісти
Мухаммед из Литвы? И как можно депортировать если Литва в Шенгенской зоне.
01.09.2025 06:48 Відповісти
Не, понятно, что этот Мухаммед из солнечной Африки, а через Литву транзитом. Но, вообще-то, коренные литовско-польские татары-мусульмане, довольно известный этнос.
Думаю, что американского актера Чальза Бронсона знают многие.
01.09.2025 07:00 Відповісти
І що тобі поганого зробили "польсько-литовські татари"? Ти ще "караїмів" литовських, назви "терористами"... Бо татари і караїми зберегли деякі риси предків - татари - релігію (іслам), а караїми - тюркську мову...
Щось тебе сьогодні "панесло не в ту степь" - вже другий твій коментар критикую...
01.09.2025 07:52 Відповісти
так туди він потрапив з белараши, куди з сонячної африки
01.09.2025 07:42 Відповісти
але грьобаному мухамеду нічого не буде, бо у Німеччині права всяких мухамедів більші, ніж у німців
01.09.2025 07:49 Відповісти
Скоро мухаммеди усього Світу почнуть єднатися з путіним....
01.09.2025 07:52 Відповісти
 
 