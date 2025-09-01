16-річна біженка з України загинула в Німеччині, дівчинку, ймовірно, штовхнули під потяг

16-річна українка трагічно загинула у Німеччині, йомвірно, дівчинку штовхнули під потяг. У 2022 році вона з родиною виїхала із окупованого Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Stern.

Як зазначається, у день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі поїзда та вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди чоловіка на плечі загиблої. Справу перекваліфікували.

Слідчі вважають, що підозрюваний 31-річний Мухаммед навмисно зіштовхнув громадянку України 16-річну Ліану з платформи прямо перед вантажним поїздом.

Читайте також: Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України

Що відомо про підозрюваного?

Раніше чоловік вже привертав увагу поліції через заворушення у відділку. Він поводився агресивно, тому був доправлений до спеціалізованої психіатричної клініки. Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".

Мухаммед подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Жодного зв'язку між чоловіком і дівчиною не встановлено.

Відомо, що в день інциденту, 11 серпня, Ліана поветралась додому із навчання і говорила телефоном із дідусем. Він почув крики і одразу сповістив її батьків.

Що відомо про родину загиблої українки?

У липні 2022 року родина Ліани покинула Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрингія) муніципалітет надав їм місце для проживання.

Батьки дівчинки працювали.

Ліана мала двох братів - 5 та 11 років.

Також читайте: Німеччина посилить умови отримання допомоги для безробітних. Це зачепить і біженців з України

Мухаммед перебуває у закритому психіатричному відділенні. Прокуратура перевіряє, чи є він кримінально відповідальним.