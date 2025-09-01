РУС
6 570 23

16-летняя беженка из Украины погибла в Германии, девочку, вероятно, толкнули под поезд

Украинку убили в Германии

16-летняя украинка трагически погибла в Германии, вероятно, девочку толкнули под поезд. В 2022 году она с семьей выехала из оккупированного Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Stern.

Как отмечается, в день инцидента неизвестный мужчина подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки.

Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.

Однако после проведения ДНК-теста были обнаружены следы мужчины на плече погибшей. Дело переквалифицировали.

Следователи считают, что подозреваемый 31-летний Мухаммед намеренно столкнул гражданку Украины 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.

Читайте также: Правительство Германии подготовило законопроект о сокращении выплат для новоприбывших беженцев из Украины

Что известно о подозреваемом?

Ранее мужчина уже привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении. Он вел себя агрессивно, поэтому был доставлен в специализированную психиатрическую клинику. Он ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом "параноидальная шизофрения".

Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен был быть депортирован в Литву.

Никакой связи между мужчиной и девушкой не установлено.

Известно, что в день инцидента, 11 августа, Лиана возвращалась домой с учебы и говорила по телефону с дедушкой. Он услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

Что известно о семье погибшей украинки?

В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место для проживания.

Родители девочки работали.

У Лианы было два брата - 5 и 11 лет.

Также читайте: Германия ужесточит условия получения пособия для безработных. Это затронет и беженцев из Украины

Мухаммед находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, является ли он уголовно ответственным.

Германия (7246) дети (6697) смерть (9291) украинцы (3905)
Права мухаммедів у Німеччині на першому місці.
01.09.2025 06:24 Ответить
01.09.2025 06:24 Ответить
Мухаммед? Мабуть черговий інженер, який приїхав піднімати економіку Німеччини, сумлінно працюючи та сплачуючи податки..
01.09.2025 06:47 Ответить
01.09.2025 06:47 Ответить
Мабуть, все таки Мухаммади у бульшості своїй з точки зору ******** людини виглядять шизофреніками, а діють часто як маньяки.
01.09.2025 06:26 Ответить
01.09.2025 06:26 Ответить
01.09.2025 06:24 Ответить
01.09.2025 06:26 Ответить
Жах. У дитинстві діти не думають про небезпеку, можуть стояти на краю платформи, не думаючи про небезпеку від психа (чи про те, що самі можуть впасти на колію, або поїзд затягне вітровим потоком на швидкості). Помітив, що з віком люди стають обережнішими, зазвичай стоять принаймні за пару метрів від краю.
01.09.2025 06:29 Ответить
01.09.2025 06:29 Ответить
01.09.2025 06:47 Ответить
В Германии постоянные скандалы из-за коррупции с приемом мигрантов. Даже министры принимали участие в этом. Это большой мафиозный бизнес.
01.09.2025 07:02 Ответить
01.09.2025 07:02 Ответить
Мухаммед из Литвы? И как можно депортировать если Литва в Шенгенской зоне.
01.09.2025 06:48 Ответить
01.09.2025 06:48 Ответить
Не, понятно, что этот Мухаммед из солнечной Африки, а через Литву транзитом. Но, вообще-то, коренные литовско-польские татары-мусульмане, довольно известный этнос.
Думаю, что американского актера Чальза Бронсона знают многие.
01.09.2025 07:00 Ответить
01.09.2025 07:00 Ответить
І що тобі поганого зробили "польсько-литовські татари"? Ти ще "караїмів" литовських, назви "терористами"... Бо татари і караїми зберегли деякі риси предків - татари - релігію (іслам), а караїми - тюркську мову...
Щось тебе сьогодні "панесло не в ту степь" - вже другий твій коментар критикую...
01.09.2025 07:52 Ответить
01.09.2025 07:52 Ответить
"Покажіть мені, що нового приніс Мухаммед, і ви знайдете злі й нелюдські речі, такі як накази мечем нести віру, яку він проповідував"
01.09.2025 09:35 Ответить
01.09.2025 09:35 Ответить
так туди він потрапив з белараши, куди з сонячної африки
01.09.2025 07:42 Ответить
01.09.2025 07:42 Ответить
але грьобаному мухамеду нічого не буде, бо у Німеччині права всяких мухамедів більші, ніж у німців
01.09.2025 07:49 Ответить
01.09.2025 07:49 Ответить
Скоро мухаммеди усього Світу почнуть єднатися з путіним....
01.09.2025 07:52 Ответить
01.09.2025 07:52 Ответить
іпанутих тут до біса ...
01.09.2025 08:20 Ответить
01.09.2025 08:20 Ответить
Мабуть, мухамед приїхав до Меркельші або Шредера, на запрошення???
А прутень з самозванним, транспортували його туди з рідного краю??!!
01.09.2025 08:28 Ответить
01.09.2025 08:28 Ответить
Готуйтеся до зустрічі тисяч мухамедів після вступу України до ЄС.
01.09.2025 08:39 Ответить
01.09.2025 08:39 Ответить
Вони звідси розбіжаться як таргани. Не для того вони перлися в ситу Європу, щоб потім переїхати до України.
01.09.2025 08:55 Ответить
01.09.2025 08:55 Ответить
Після початку війни в Газі, на сусідній вулиці з'явились жінки в одягу схожому на мішки і перемотаною головою, що видно одне обличчя. Водять купу малих дітей, дівчатка теж перемотані. І це точно не українки, які вийшли заміж за араба. Надто темношкірі, як цигани.
01.09.2025 09:23 Ответить
01.09.2025 09:23 Ответить
Засмагли може? Треба їх помити, скоріш за все - наші!
01.09.2025 09:42 Ответить
01.09.2025 09:42 Ответить
Мухамеди їдуть в багаті країни.
Україна їм не потрібна.
01.09.2025 09:41 Ответить
01.09.2025 09:41 Ответить
Министры иностранных дел Испании, Ирландии, Люксембурга, Словении, Исландии и Норвегии в совместном заявлении осуждают действия Израиля в секторе Газа и объявляют, что создадут постоянное присутствие в городе Газа. А как насчёт послать контингент в Украину? Таким мощным армиям стоит об этом подумать.

Костьми ляжем за ХАМАС
01.09.2025 08:45 Ответить
01.09.2025 08:45 Ответить
у Самбір чи Жовкву було би безпечніше виїхати, але батьки мабуть не захотіли, бо там балакають українською.
01.09.2025 08:46 Ответить
01.09.2025 08:46 Ответить
Вже всі зрозуміли, що urs - нелюд. Можеш не продовжувати. Тебе переїде сміттєвоз.
01.09.2025 09:30 Ответить
01.09.2025 09:30 Ответить
Але казати про них неможна нічого погано навіть на Цензорі. Не те що банять - деактивують профіль.
01.09.2025 09:37 Ответить
01.09.2025 09:37 Ответить
 
 