16-летняя беженка из Украины погибла в Германии, девочку, вероятно, толкнули под поезд

16-летняя украинка трагически погибла в Германии, вероятно, девочку толкнули под поезд. В 2022 году она с семьей выехала из оккупированного Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия.

Как отмечается, в день инцидента неизвестный мужчина подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки.

Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.

Однако после проведения ДНК-теста были обнаружены следы мужчины на плече погибшей. Дело переквалифицировали.

Следователи считают, что подозреваемый 31-летний Мухаммед намеренно столкнул гражданку Украины 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.

Что известно о подозреваемом?

Ранее мужчина уже привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении. Он вел себя агрессивно, поэтому был доставлен в специализированную психиатрическую клинику. Он ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом "параноидальная шизофрения".

Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен был быть депортирован в Литву.

Никакой связи между мужчиной и девушкой не установлено.

Известно, что в день инцидента, 11 августа, Лиана возвращалась домой с учебы и говорила по телефону с дедушкой. Он услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

Что известно о семье погибшей украинки?

В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место для проживания.

Родители девочки работали.

У Лианы было два брата - 5 и 11 лет.

Мухаммед находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, является ли он уголовно ответственным.