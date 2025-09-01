16-летняя беженка из Украины погибла в Германии, девочку, вероятно, толкнули под поезд
16-летняя украинка трагически погибла в Германии, вероятно, девочку толкнули под поезд. В 2022 году она с семьей выехала из оккупированного Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Stern.
Как отмечается, в день инцидента неизвестный мужчина подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки.
Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.
Однако после проведения ДНК-теста были обнаружены следы мужчины на плече погибшей. Дело переквалифицировали.
Следователи считают, что подозреваемый 31-летний Мухаммед намеренно столкнул гражданку Украины 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.
Что известно о подозреваемом?
Ранее мужчина уже привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении. Он вел себя агрессивно, поэтому был доставлен в специализированную психиатрическую клинику. Он ранее находился под наблюдением врачей с диагнозом "параноидальная шизофрения".
Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, однако получил отказ и должен был быть депортирован в Литву.
Никакой связи между мужчиной и девушкой не установлено.
Известно, что в день инцидента, 11 августа, Лиана возвращалась домой с учебы и говорила по телефону с дедушкой. Он услышал крики и сразу сообщил ее родителям.
Что известно о семье погибшей украинки?
В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место для проживания.
Родители девочки работали.
У Лианы было два брата - 5 и 11 лет.
Мухаммед находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, является ли он уголовно ответственным.
