Уряд спростив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни

Надання статусу для дітей, які постраждали від війни

У Кабміні змінили порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Також розширено перелік підстав для отримання такого статусу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Так, статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.

Також розширено перелік підстав для його отримання - серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

Свириденко зауважили, що на сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни - набагато більше.

"Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини", - додала глава уряду.

