Правительство упростило порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны

В Кабмине изменили порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны. Также расширен перечень оснований для получения такого статуса.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, статус можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти.

Также расширен перечень оснований для его получения - среди них депортация, принудительное перемещение, гибель или исчезновение родителей из-за войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР, - первая леди Зеленская. ВИДЕО

Свириденко отметили, что на сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус. Но детей, пострадавших от войны, гораздо больше.

"Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка", - добавила глава правительства.