В Украину вернули группу детей, которых удерживали на оккупированных территориях и в России. ФОТОрепортаж

В Украину вернули детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, которые находились на временно оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, все несовершеннолетние были вынуждены посещать российские школы и находились под постоянным психологическим давлением и физической угрозой. Среди тех, кто уже в безопасности на подконтрольной Украине территории, - мать с 15-летней дочерью, которая потеряла дом и документы из-за обстрелов.

Также удалось организовать выезд ребенка с инвалидностью, который нуждается в неотложном лечении. Теперь за ним будет ухаживать мама, с которой мальчик был разъединен.

Как отметил Ермак, среди спасенных - мать с двумя сыновьями, которых депортировали в РФ и забрали украинские документы. Семья дважды пыталась вернуться самостоятельно, и только с третьей попытки при поддержке партнеров инициативы Bring Kids Back UA смогла добраться до Украины.

В Украину вернули группу детей с оккупированных территорий и России
Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий
В Украину вернули группу детей с оккупированных территорий и России
Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий
В Украину вернули группу детей с оккупированных территорий и России
Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий
В Украину вернули группу детей с оккупированных территорий и России
Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий

чудово!
02.09.2025 16:00 Ответить
поки ракова пухлина паРаша існує - вона буде пускати метастази
02.09.2025 16:01 Ответить
Гарна новина...
02.09.2025 18:07 Ответить
 
 