Окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами

Росіяни на ТОТ готують людей до обігріву житла дровами

Російські загарбники через відсутність води на тимчасово окупованих територіях готують людей до обігріву житла дровами.

Ворог приніс на ТОТ "російські стандарти життя" - відсталість і занепад, пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Після руйнування водогонів та дамб регіон має критичний дефіцит води, тож підготовка до опалювального сезону зірвана. Замість тепла окупанти завозять дрова й роздають їх як "гуманітарку".

Але не всі мешканці живуть у будинках із пічками. Через нездатність росіян забезпечити елементарне життя люди опиняються під загрозою взимку.

Також читайте: Окупанти шукають "інспекторів" для відбирання майна українців на ТОТ, - ЦНС

Путєн - п р і д і ! Пыня - п а м а г і ! .....Да нам хоть камні с нєба.......Так вам гондураSам і треба !
09.09.2025 15:02 Відповісти
Кто сдохнет от жажды - тот не замерзнет.
09.09.2025 15:07 Відповісти
шо вам, вечным халявщикам-дотационщикам, не хватало в свободной Украине?..
у вас, даунецких жлобов-дебилов, "кормящих всю Украину", было всё..
идиотизм и жлобство не лечатся... в свободной Украине подобного говна тоже затихарилось минимум 73% - "минус икс"..
09.09.2025 15:22 Відповісти
в даунбасян вугілля під ногами - нащо їм дрова, россосісія впєрдє
09.09.2025 15:38 Відповісти
 
 