Окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами
Російські загарбники через відсутність води на тимчасово окупованих територіях готують людей до обігріву житла дровами.
Ворог приніс на ТОТ "російські стандарти життя" - відсталість і занепад, пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Після руйнування водогонів та дамб регіон має критичний дефіцит води, тож підготовка до опалювального сезону зірвана. Замість тепла окупанти завозять дрова й роздають їх як "гуманітарку".
Але не всі мешканці живуть у будинках із пічками. Через нездатність росіян забезпечити елементарне життя люди опиняються під загрозою взимку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у вас, даунецких жлобов-дебилов, "кормящих всю Украину", было всё..
идиотизм и жлобство не лечатся... в свободной Украине подобного говна тоже затихарилось минимум 73% - "минус икс"..