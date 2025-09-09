Оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами

Российские захватчики из-за отсутствия воды на временно оккупированных территориях готовят людей к обогреву жилья дровами.

Враг принес на ВОТ "российские стандарты жизни" - отсталость и упадок, пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

После разрушения водопроводов и дамб регион имеет критический дефицит воды, поэтому подготовка к отопительному сезону сорвана. Вместо тепла оккупанты завозят дрова и раздают их как "гуманитарку".

Но не все жители живут в домах с печками. Из-за неспособности россиян обеспечить элементарную жизнь люди оказываются под угрозой зимой.

