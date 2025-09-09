РУС
Оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами

Россияне на ТОТ готовят людей к обогреву жилья дровами

Российские захватчики из-за отсутствия воды на временно оккупированных территориях готовят людей к обогреву жилья дровами.

Враг принес на ВОТ "российские стандарты жизни" - отсталость и упадок, пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

После разрушения водопроводов и дамб регион имеет критический дефицит воды, поэтому подготовка к отопительному сезону сорвана. Вместо тепла оккупанты завозят дрова и раздают их как "гуманитарку".

Но не все жители живут в домах с печками. Из-за неспособности россиян обеспечить элементарную жизнь люди оказываются под угрозой зимой.

Также читайте: Оккупанты ищут "инспекторов" для отъема имущества украинцев на ВОТ, - ЦНС

армия РФ (20473) оккупация (10280) Центр национального сопротивления (599)
Путєн - п р і д і ! Пыня - п а м а г і ! .....Да нам хоть камні с нєба.......Так вам гондураSам і треба !
09.09.2025 15:02 Ответить
Кто сдохнет от жажды - тот не замерзнет.
09.09.2025 15:07 Ответить
шо вам, вечным халявщикам-дотационщикам, не хватало в свободной Украине?..
у вас, даунецких жлобов-дебилов, "кормящих всю Украину", было всё..
идиотизм и жлобство не лечатся... в свободной Украине подобного говна тоже затихарилось минимум 73% - "минус икс"..
09.09.2025 15:22 Ответить
в даунбасян вугілля під ногами - нащо їм дрова, россосісія впєрдє
09.09.2025 15:38 Ответить
 
 