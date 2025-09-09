Оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами
Российские захватчики из-за отсутствия воды на временно оккупированных территориях готовят людей к обогреву жилья дровами.
Враг принес на ВОТ "российские стандарты жизни" - отсталость и упадок, пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
После разрушения водопроводов и дамб регион имеет критический дефицит воды, поэтому подготовка к отопительному сезону сорвана. Вместо тепла оккупанты завозят дрова и раздают их как "гуманитарку".
Но не все жители живут в домах с печками. Из-за неспособности россиян обеспечить элементарную жизнь люди оказываются под угрозой зимой.
