Оккупанты ищут "инспекторов" для отбора имущества украинцев на ТОТ, - ЦНС

Российские оккупационные администрации на временно захваченных территориях набирают "инспекторов" среди местных предателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Им поручают изъятие имущества украинцев, которые были вынуждены уехать от войны. По данным местных источников, имущество объявляется "бесхозяйственным", после чего его "национализируют". В дальнейшем его передают приезжим из России или раздают коллаборационистам в награду за лояльность.

Таким образом оккупанты продолжают системное ограбление жителей украинских регионов, используя сеть местных пособников.

