Оккупанты ищут "инспекторов" для отбора имущества украинцев на ТОТ, - ЦНС
Российские оккупационные администрации на временно захваченных территориях набирают "инспекторов" среди местных предателей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Им поручают изъятие имущества украинцев, которые были вынуждены уехать от войны. По данным местных источников, имущество объявляется "бесхозяйственным", после чего его "национализируют". В дальнейшем его передают приезжим из России или раздают коллаборационистам в награду за лояльность.
Таким образом оккупанты продолжают системное ограбление жителей украинских регионов, используя сеть местных пособников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
berhane selassie
показать весь комментарий08.09.2025 11:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
димон #612259
показать весь комментарий08.09.2025 12:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль