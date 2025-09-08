РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты ищут "инспекторов" для отбора имущества украинцев на ТОТ, - ЦНС

Оккупанты распродают имущество украинцев и финансируют войну против Украины

Российские оккупационные администрации на временно захваченных территориях набирают "инспекторов" среди местных предателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Им поручают изъятие имущества украинцев, которые были вынуждены уехать от войны. По данным местных источников, имущество объявляется "бесхозяйственным", после чего его "национализируют". В дальнейшем его передают приезжим из России или раздают коллаборационистам в награду за лояльность.

Таким образом оккупанты продолжают системное ограбление жителей украинских регионов, используя сеть местных пособников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель оккупантов в Донецке призвал наказать людей, которые просят воды: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВИДЕО

имущество (356) оккупация (10278) Центр национального сопротивления (598)
Але ж компенсацій людям за це не буде. Це якщо в Тернополі дрон впав за 5км від будинку - треба давати гроші на нові окна. Якщо людина покинула Луганськ у 2014 щоб не співпрацювати з сєпарами - хай нафіг йде, держава таким нічого не повинна!!!
08.09.2025 11:56 Ответить
это тоже как тецекашники- только те отбирают имущество, а эти жизни
08.09.2025 12:21 Ответить
 
 