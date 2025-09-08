РУС
3 690 43

Представитель оккупантов в Донецке призвал наказать людей, которые просят воды: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВИДЕО

Представитель оккупационной власти в Донецке призвал "правоохранительные" органы разобраться с жителями города, которые требуют обеспечить их водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой российский чиновник назвал такие требования призывами к бунту и дестабилизацией в пользу "Украины и Лондона".

Также смотрите: Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО

"Оккупационные власти Донецка ответили жителям города на их обращения и жалобы на отсутствие воды. Так называемый "депутат ДНР" Валерий Скороходов выступил на местном телеканале, где назвал недовольных людей "агентами Лондона и Украины", заявил, что они намеренно расшатывают лодку и хотят спровоцировать в Донецке революцию в интересах Запада. Он сказал, что люди должны терпеть и молчать, как при Сталине, когда никто не возмущался и не бунтовал. А также "настучал" на пенсионеров, которые записывали обращения, российским правоохранителям. Мол, надо их строго наказать, потому что они выполняют задание вражеских государств", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Жители оккупированного Донецка ссорятся за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО

+22
о, замітьте, вже США в цьому ключі нізя упоминать) тепер за все зло рєпоєдів винен Лондон!
08.09.2025 10:56 Ответить
+17
А у самого на стійці стакан з водою стоїть. От гандон ****
08.09.2025 10:57 Ответить
+16
Нє будєм карміть Європу
08.09.2025 10:54 Ответить
Да ! Підтримую !
08.09.2025 10:53 Ответить
як ви відноситеся до тих кому ,,пощастило,, народитися починаючі з 2005 року на територіях ТОТ,до тих хто народився після 2014 і тепер потерпає від всіх радощів окупації???я розумію вашу радість до унтерменшів,ждунів,колоборантів але діти винні в тому хто їх батьки??
08.09.2025 11:55 Ответить
Правильно, прутін ввєді воду, на ТОТ кричать??!!
Да хоть камені з неба, а про воду мовчали!!
08.09.2025 10:53 Ответить
ваши диды вообще в блокадном ленинграде с голодухи друг друга кушали ради пабеды. так что ждунішка не ной
08.09.2025 11:30 Ответить
Нє будєм карміть Європу
08.09.2025 10:54 Ответить
Так вони ж кормiльцы, а не поiльцы😅
08.09.2025 12:19 Ответить
Японські шпіони. 😁
08.09.2025 10:54 Ответить
о, замітьте, вже США в цьому ключі нізя упоминать) тепер за все зло рєпоєдів винен Лондон!
08.09.2025 10:56 Ответить
НєбудЄтЬ нікАкіх рЄвАлюцій! Позвали *****, тепер сидіть з нашийником та на ланцюгу! ІШ рАзгАлдЬЄлісь!
08.09.2025 10:57 Ответить
А у самого на стійці стакан з водою стоїть. От гандон ****
08.09.2025 10:57 Ответить
Це він спеціально запас для дітей Донбаса! Після ефіру він особисто поїхав і напоїв десять донецьких немовлят! З одного стакана!
08.09.2025 11:08 Ответить
А Вашингтон вже хороший?
08.09.2025 10:57 Ответить
08.09.2025 10:57 Ответить
правильно, треба розстрілювати...
08.09.2025 11:01 Ответить
Як казав сіфілітик чЛенін - ВЕШАТЬТ! НЕПгЕМЕННО ВЕШАТЬ!
08.09.2025 11:35 Ответить
Розстрілювати , то вже забагато , а на Сибір відправити сніг відгортати- саме те і води там достатньо .
08.09.2025 11:58 Ответить
Єслі в кранє нєт води

Значіт випілі жиди
08.09.2025 11:01 Ответить
Або "русскій мір прийшов туди"
08.09.2025 12:07 Ответить
Нехай міняють бензин на воду у луганчан
08.09.2025 11:02 Ответить
Окупантам ще треба по 25 "гарячих" кожному донетчанину, який хоче водички попити та дупу помити. Щоби брудна шкіра злізла.
08.09.2025 11:03 Ответить
А Лондон прчому до тухлої ДиНиРи ?
08.09.2025 11:03 Ответить
Як це причому? Лондон дико заздрить пєнсам Донбасса! От і пакостить...
08.09.2025 11:06 Ответить
Від Євро-2012 до "дайтє вади" пройшло не багато. Ох ці інагєнти з Лондона)
08.09.2025 11:04 Ответить
Правильно каже! ***** забазпечив їх достатньою кількістю калюж, а вони майданять? Бєркут, братушкі, отхєрачтє етіх майданутьіх! Чтоб забьілі как голос подавать!
08.09.2025 11:04 Ответить
У меня-сестра в Донецке. Воду дают на 2 часа один раз в три дня. Последнее время боится говорить на эту тему. Доняане научились какать в целофановые кулечки, которые кладут в унитазы. Потом выбрасывают в мусор. Но не все. Многие просто выбрасывают в окно. В городе стоит жара и вонь. Зуевское и огромное Ольховское водохранилище, из которого значительная-часть Донецка пила воду, высохли! Для меня это боль и шок. Я там треть жизни отдыхал и рыбачил. Что с каналом Северский Донец -Донбасс Я не знаю. Но по нему вода не идёт тоже.
08.09.2025 11:12 Ответить
Після гарного дощу вода по каналу... повзе.
08.09.2025 12:11 Ответить
московитьке та асимільоване москвороте біосміття готуйтеся до виселення з Українського Донбасу , Кубані , Криму, Слобожанщини ... ваше місце проживання ісконо соловки
08.09.2025 11:13 Ответить
Абсолютно згоден!!!! Всіх на Магадан!!!
08.09.2025 11:16 Ответить
Всіх до стінки і куклю у потилицю. Шоб не 3,14зділи на узький світ.
08.09.2025 11:33 Ответить
Нагадує подоляковське:
"Ті, хто вимагає розслідувати міндіча мають бути притягнуті до відповідальності. Це заклики до дестабілізації на користь Росії. І інспіровано це все в США"
08.09.2025 11:16 Ответить
Ай-я-яй. Это же наши люди
08.09.2025 11:20 Ответить
Правільна! Іба нєх...й, с...ка, бл...дь! А завтра што, єщє і кульочкі для гавна начнут прасіть!
08.09.2025 11:24 Ответить
До стінки їх та розстрілюйте.
Бачь яки нахаби - води їм дай.
08.09.2025 11:31 Ответить
З таким "покращенням" вода вам стане не потрібна.
Не дякуйте, дончани, дарую ідею 🤣
08.09.2025 11:48 Ответить
З таким "покращенням" вода ЇМ стане не потрібна.
08.09.2025 12:15 Ответить
Донбас ущимляют! Власть не слишіт Донбас!!! Хватит корміть нахлєбніков із Європи!!!
08.09.2025 11:37 Ответить
Є інше питання чому ЗЕбільна мразь не бомбить окупантів на бамбасі? води нема , пожежі чим гаситимуть? Чи для Ішака там "сваі люді"? Ну да-да помню фото Зебіла с сєпарами.....
08.09.2025 11:43 Ответить
Разруліл, в духє соцрєалізма.
08.09.2025 11:43 Ответить
YESSS!!!!! Здихайте падлюки від спраги, здихайте від тифу та корости, але води не просіть. Вода це для українців та Лондона. Вам російсько мовні домбасятери ще і каміння з неба буде.
08.09.2025 11:53 Ответить
"Заявлєніє. У вєдушшєго імя Багдан в пользу Украіни"
08.09.2025 12:08 Ответить
Особисто я і не проти, щоб наказували даунбасят. Вони цього дуже хотіли та заслуговують навіть на більше. Через їх відкриті двері до нас зайшов коварний ворог. В першу чергу зібрав тих придурків, дав їм зброю і направив вбивати українців. Зрадники і ворогу не потрібні. Даунбасята будуть втікати на росію, де їх відправлятимуть ближче до вічної мерзлоти, замість білих ведмедів. Але і там вони ніколи не стануть кацапами, так і залишуться хахлами.
08.09.2025 12:19 Ответить
ЛуганДонам пропоную брати московитські прапори, мочити їх у калюжах і викручувати у відра!
08.09.2025 12:23 Ответить
 
 