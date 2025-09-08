Представитель оккупантов в Донецке призвал наказать людей, которые просят воды: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВИДЕО
Представитель оккупационной власти в Донецке призвал "правоохранительные" органы разобраться с жителями города, которые требуют обеспечить их водой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой российский чиновник назвал такие требования призывами к бунту и дестабилизацией в пользу "Украины и Лондона".
"Оккупационные власти Донецка ответили жителям города на их обращения и жалобы на отсутствие воды. Так называемый "депутат ДНР" Валерий Скороходов выступил на местном телеканале, где назвал недовольных людей "агентами Лондона и Украины", заявил, что они намеренно расшатывают лодку и хотят спровоцировать в Донецке революцию в интересах Запада. Он сказал, что люди должны терпеть и молчать, как при Сталине, когда никто не возмущался и не бунтовал. А также "настучал" на пенсионеров, которые записывали обращения, российским правоохранителям. Мол, надо их строго наказать, потому что они выполняют задание вражеских государств", - пишет в комментарии автор публикации.
Да хоть камені з неба, а про воду мовчали!!
Значіт випілі жиди
"Ті, хто вимагає розслідувати міндіча мають бути притягнуті до відповідальності. Це заклики до дестабілізації на користь Росії. І інспіровано це все в США"
Бачь яки нахаби - води їм дай.
Не дякуйте, дончани, дарую ідею 🤣