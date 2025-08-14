Жители оккупированного Донецка ссорятся за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одна из активисток в оккупированном Донецке ругает пожилую женщину с патерицей - местного водного "олигарха", использующего воду для полива растений на небольшом огороде и имеющего запас технической воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соседи подозревают женщину в том, что она несанкционированно берет воду из местного водовода и отрицает и говорит, что воду зять навозил.

Внимание! Ненормативная лексика!

