6 836 70

Жители оккупированного Донецка ссорятся за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одна из активисток в оккупированном Донецке ругает пожилую женщину с патерицей - местного водного "олигарха", использующего воду для полива растений на небольшом огороде и имеющего запас технической воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соседи подозревают женщину в том, что она несанкционированно берет воду из местного водовода и отрицает и говорит, что воду зять навозил.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО

дефицит (308) Донецкая область (10478) вода (924)
Топ комментарии
+19
Навчили рабів цінувати прості речі...
14.08.2025 09:53 Ответить
+18
Взагаліто те що я побачив на відео - це проста ************** заздрість. У нас таких громадян теж вистачає. Ця операторша, руки із жопи, заздрить своїй сусідці у якої є хазяйство, он скільки городини у цієї господині. А вона лінива проблядь, сидить с грязной жопой і заздріт, заздріт, зазрід. Це совєтьський менталітет дається в знаки, не іначе.
14.08.2025 10:04 Ответить
+14
Питання знатокам: як запасливі мешканці змогли набрати води, а мешканці-комуністи не змогли ???
Щя ми вас розкуркулимо на воду епта, званітє плокулолу
14.08.2025 09:57 Ответить
Навчили рабів цінувати прості речі...
14.08.2025 09:53 Ответить
Ні, не навчили. Так і здохнуть й****ими совками, без роду, без племені.
14.08.2025 10:25 Ответить
І з грязною жопою
14.08.2025 11:19 Ответить
це точно! Вдавляться від заздрощів!!!
14.08.2025 12:09 Ответить
головне що "нє хахляцкій язик" і "умрьом в рассеі"
14.08.2025 10:31 Ответить
Боже! як я себе хвалю, що не погодився на перевід до Луганська!!Тепер живу у нормальному (відносно) місці....
14.08.2025 10:40 Ответить
Це добре, що зими будуть без снігу)))
14.08.2025 09:53 Ответить
Питання знатокам: як запасливі мешканці змогли набрати води, а мешканці-комуністи не змогли ???
Щя ми вас розкуркулимо на воду епта, званітє плокулолу
14.08.2025 09:57 Ответить
Теж подумав про це. У операторши напевно корні з нквєде ще
14.08.2025 11:24 Ответить
"бєндеровци воду випілі"
14.08.2025 09:57 Ответить
А гдє ви билі кагда 8 лєт Біндєравци воду вирівалі на Бамбасє???!!!
14.08.2025 09:59 Ответить
*****, а де про "восемь лет дамбили бамбас"? Де про бєндєр і НАТО? Де про Донбас, який кормив всю Україну? Де про шахтьоров і комбайньоров, коториє в єдином пориві воссталі протів хунти? Постная *****!Давай, бабко, по новой!
14.08.2025 10:00 Ответить
Цікаво, а скільки "бамбас" за ці роки заплатив за воду, що постачалася туди?
14.08.2025 10:10 Ответить
Бамбас на калєні стенєт!! Дожились, Ахмєтов і партія ригів, добились , чого хотіли? Лучшєє будущєє уже сєводня??? так ви заявляли? ДЕБІЛИ!!! і Так буде кругом, де є копито кацапа
14.08.2025 10:01 Ответить
Щось "кармільці" України стали жити не дуже.... треба знову покричати "путєн ввєді, путєн ввєді".... чесно - ніх7я їх не жалко.
14.08.2025 10:01 Ответить
восємь лєт поілі бамбас!
кацапи все своє існування з немитою сракою.
а рослинам потрібно, для життя!
14.08.2025 10:03 Ответить
восемь лет поили Донбасс
14.08.2025 10:04 Ответить
Взагаліто те що я побачив на відео - це проста ************** заздрість. У нас таких громадян теж вистачає. Ця операторша, руки із жопи, заздрить своїй сусідці у якої є хазяйство, он скільки городини у цієї господині. А вона лінива проблядь, сидить с грязной жопой і заздріт, заздріт, зазрід. Це совєтьський менталітет дається в знаки, не іначе.
14.08.2025 10:04 Ответить
так отож. і піде ще й в прокуратуру накапає. типовий совковий представник павліків морозових. )
14.08.2025 10:28 Ответить
Нічого нового. Мені дідусь про 30-ті роки минулого століття те саме розповідав. Ті, хто ночував у полі і пахав від світанку і до зорі, то - куркулі. А ті, хто горіляку жер відрами і на гармошці пілікав, прийшли їх розкуркулювати. З хат повикидали і самі туди заселилися.
14.08.2025 10:40 Ответить
Вона економна,спершу миє жопу ,а потім цією водою каву запарює чи Щі бадяжить .
14.08.2025 11:06 Ответить
Ну, так у них все повинно бути порівну! Вона і слідкує за цим. А, потім - "отнять и поделить". Прошівки вони такі, - бетонні.
14.08.2025 12:22 Ответить
А чо ці комсомольці до бабки прийшли? Слабо завітати в елітні хати, де власники скважини собі поробили?
14.08.2025 10:04 Ответить
сумніваюсь що там легко і дешево сважину зробити, підземні води пішли в двохкілометрові шахти часів Стаханова і затопили їх, бурити треба мабудь дуже глибоко і відповідно потужні насоси
14.08.2025 11:24 Ответить
Ваші "жопа-мозх" вже давно промиті, на фига ії так часто мити; щоб зовсім стерильною стала?
14.08.2025 10:04 Ответить
Ніколи не мили, не треба і починати...
14.08.2025 10:04 Ответить
14.08.2025 10:09 Ответить
З немитими дкпами, зате без бандьор, без тих ненависних європейців, на яких ніби все своє життя працювали тупі даунбасята. Особисто я тільки радію, що у вас даунбасят брудні дупи, бо це ви запустили коварного ворога на українські землі, це ви весь час допомагали ворогу, а не Україні. Радійте своєму "русскому міру", але як виявилося він без води, тепла, і скоро мабуть будете битися за шматок хліба, бо ви нафіг кому потрібні, а особливо кацапам. Зрадники скрізь, навіть при кацапах є смердяче лайно!!!
14.08.2025 10:11 Ответить
Все вірно. Їхнє життя з часом буде тільки "покращуватись", але винні в тому все одно будуть "проклятиє біндєри".
14.08.2025 10:46 Ответить
"давайте не будем им мешать"
14.08.2025 10:12 Ответить
Куда дивиться кгб? Всіх у сіберію ! Там і сніг і вода ! Ж@пу будете мити і снігом витирати ! Дайош !
14.08.2025 10:20 Ответить
Кормільці всія України та ЄС блд.
14.08.2025 10:20 Ответить
Головне що безхахлов и не кормите Євросоюз
14.08.2025 10:22 Ответить
>> жопу помить нє могут

Так це ж природний стан кацапа!!!

Раділи б ще...
14.08.2025 10:22 Ответить
Це що і Денис Пушилін теж з грязной жопой ходить?
14.08.2025 10:25 Ответить
пеніс душилін, нормально себе чухає.
оно, нещодавно на мосфільмє, перед васілічєм №2, мичу напрягав.
14.08.2025 10:32 Ответить
А нафіга вам мити сраку? Ви в кадирівців спитали? Може їм ваші сраки більш подобаються брудними. Це їм нагадує овечок з рідного Кавказу.
14.08.2025 10:27 Ответить
А вони не знали, що рускій мір - це ходити з брудною сракою ?
14.08.2025 10:27 Ответить
"Путин введи""!!! Ввёл... По самые "небалуи"....
14.08.2025 10:31 Ответить
Та не, до небалучя ще тришічки залишилось.
14.08.2025 10:35 Ответить
Ага... Ще є гроші на телефонні переговори...
14.08.2025 10:43 Ответить
Готовий передати воду виключно для полоскання рота даунбаситам. Вода з влпсній скважини, юрській водоносний горизонт, майже кришталево чиста вода бо власну сраку мив тільки я. Полошіть ротяки з задовооенням.
14.08.2025 10:33 Ответить
"Мочу хай п"ють!..." (Геннадій Москаль)
14.08.2025 10:46 Ответить
а як все гарно починалось)), рюзький мір, пенсіі большие, путінпрєзідєнтміра.. А тепер так бац, і "жопу помыть нечем")). Не розумію, взагалі вам чиста "жопа", в вас же тепер процвєтаніє разом з росією.
14.08.2025 10:34 Ответить
уявляєте як там смердить якщо вони всі з "грязними жопами" ходять????)))))
14.08.2025 10:35 Ответить
Мда, заради цього варто було в 2014му волати "путів ввєді!"
14.08.2025 10:43 Ответить
нада просто всьо взять і подєліть
14.08.2025 10:46 Ответить
Будні рюзьгєязічнага тераріума.
14.08.2025 10:51 Ответить
В 1933 году "охеревшими" были те, у кого было зерно и скотина. В 2025 году "охеревшие" те, у кого есть вода.
От этой недостраны нужно отгородиться глубоким рвом и высокой стеной.
14.08.2025 10:52 Ответить
14.08.2025 10:53 Ответить
ахахах, я дуже рада за них
14.08.2025 10:53 Ответить
то нехай суху воду в таблєтках юзають. елементарно ж, як для районів лугандону! одна таблэтка на відро води й мий жопу скільки захочеш! звичайно, коли відро в хазяйстві ще є )
14.08.2025 10:57 Ответить
14.08.2025 10:58 Ответить
Яким чином в Криму менші проблеми з водою ніж в Донецьку, невже через те шо там є море?
14.08.2025 10:58 Ответить
Если в кране нет воды - значит выпил Янукович
14.08.2025 10:59 Ответить
Вот они и вот они ,на Бамбас намотани.
14.08.2025 11:01 Ответить
путиииин!!!!
ВВВВВЕДИИИИИ!!!!
14.08.2025 11:04 Ответить
.
14.08.2025 11:21 Ответить
За що боролись на те й напоролись.СССР 2:0.Полиция приезжайте,во 2-ом подьезде молодые люди нюхают колбасу.
14.08.2025 11:37 Ответить
Треба вчасно платити і так на шару жопи мили
14.08.2025 11:39 Ответить
Зелена жаба
14.08.2025 11:43 Ответить
Як у тій https://youtu.be/Fg77LGmbVYo?t=65 пісні.
14.08.2025 11:49 Ответить
Немита срака то є ДУХ рускава міра який так бажала даунбасятіна
14.08.2025 11:59 Ответить
Урожай важнєє жопи - єта знаєт кажний рускій!
14.08.2025 11:59 Ответить
Кормильцы всея Украины и Гейропы!
14.08.2025 12:05 Ответить
Путин помой нам жопу😀
14.08.2025 12:10 Ответить
Кажуть жопа грязнайа, то хай меньше їдять ...
14.08.2025 12:12 Ответить
поедят друг друга !!! она не идет рвать глотку путину - пушилину , идет до бабки выяснять !!!))) я чето и урожая ниххххх не увидел ???(((
14.08.2025 12:28 Ответить
 
 