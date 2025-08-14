Жители оккупированного Донецка ссорятся за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой одна из активисток в оккупированном Донецке ругает пожилую женщину с патерицей - местного водного "олигарха", использующего воду для полива растений на небольшом огороде и имеющего запас технической воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соседи подозревают женщину в том, что она несанкционированно берет воду из местного водовода и отрицает и говорит, что воду зять навозил.
Внимание! Ненормативная лексика!
Щя ми вас розкуркулимо на воду епта, званітє плокулолу
кацапи все своє існування з немитою сракою.
а рослинам потрібно, для життя!
Так це ж природний стан кацапа!!!
Раділи б ще...
оно, нещодавно на мосфільмє, перед васілічєм №2, мичу напрягав.
От этой недостраны нужно отгородиться глубоким рвом и высокой стеной.
