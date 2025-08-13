Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь за водой в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео возмущается ее длиной и упрекает оккупационные власти.

Внимание! Ненормативная лексика!

