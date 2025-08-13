РУС
Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь за водой в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео возмущается ее длиной и упрекает оккупационные власти.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дети из оккупированного Донбасса просят у Путина воды: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВИДЕО

Від Чемпіонату Європи з футболу у 2012 з запрошеними зірками першого ешелону в одне з найбагатших міст України... до черг за водою. Welcome to РуZZкий мир.
13.08.2025 12:26 Ответить
Як кажуть вороги:"... Бог шельму мети!"...
Українська вода була не до вподоби?!...
В той час, як вони " кормілі всю Україну"...
13.08.2025 12:23 Ответить
Взимку сніжок. Головне жовтий не брати і пакети під вікнами теж
13.08.2025 12:25 Ответить
На цей раз воду випили не вони!
)
13.08.2025 12:19 Ответить
"Пускай мочу пьют". Г.Москаль.
13.08.2025 13:47 Ответить
Як кажуть вороги:"... Бог шельму мети!"...
Українська вода була не до вподоби?!...
В той час, як вони " кормілі всю Україну"...
13.08.2025 12:23 Ответить
Кричали ввєді, ось мають результат вводу. Ввів по гланди.
13.08.2025 13:55 Ответить
А взимку що буде?
13.08.2025 12:23 Ответить
Взимку сніжок. Головне жовтий не брати і пакети під вікнами теж
13.08.2025 12:25 Ответить
Але ж, сніжок до батарей не запустиш
13.08.2025 12:33 Ответить
Будуть смоктати один в одного🤮
13.08.2025 12:50 Ответить
Кліматологи вже пообіцяли, що про сніг ми невдовзі забудемо.
"https://24tv.ua/pogoda-********-yak-zminitsya-klimat-do-2040-roku_n2891390 До 2040 року в Україні зими стануть теплішими, сніг буде рідкістю, а весна може наступати вже в січні."
13.08.2025 13:10 Ответить
сциклиння в пустелі Сахара успішно заміняє воду, користуйтесь шакали днрсоси)))
13.08.2025 12:24 Ответить
вот хахлі зліє, даже на 11 лет бамбассу води і жрачкі не запаслі !!1!!!
13.08.2025 12:25 Ответить
Від Чемпіонату Європи з футболу у 2012 з запрошеними зірками першого ешелону в одне з найбагатших міст України... до черг за водою. Welcome to РуZZкий мир.
13.08.2025 12:26 Ответить
За то бандЄраФцЄФ нЄту...
13.08.2025 12:26 Ответить
ХАХЛИИИИИ!!!1111
13.08.2025 12:26 Ответить
ГОЙДААА!!!
13.08.2025 13:12 Ответить
Так вам і треба! Ще мало!!
13.08.2025 12:29 Ответить
А вони ніколи не признаються , що виродки - це вони самі . Цим мудакам було дуже погано в Україні . Тепер нехай насолоджуються рускім міром . Це ж раніше вже було в Абхазії , Придністров'ї та інших місцях , куди приходила росія . Чи може через рік вони скажуть , що це Україна водогін розбомбила ?
13.08.2025 12:29 Ответить
Чому через рік? Вони зараз це кажуть, на кожному кроці.

Черепна коробка у подібних істот призначена для прямого заливання туди лайна салавьйова і інших мудил. Опція "мозок" -- відсутня.
13.08.2025 12:45 Ответить
Дамбас паіл вадой всю Україну!!!
13.08.2025 12:30 Ответить
Не тільки всю Украіну , а весь світ
13.08.2025 12:42 Ответить
Завжди так було і от знову
13.08.2025 12:31 Ответить
А варвари "русского мира" хотіли ? ви його отримали ,нікому ваші шахти не потрібні як і ви.
13.08.2025 12:31 Ответить
Єсли в доме нет водьі , виноватьі в том ...... Жах.
13.08.2025 12:31 Ответить
І чим вони не задоволені?
13.08.2025 12:32 Ответить
Зато на Українській мові балакати не треба.
13.08.2025 12:32 Ответить
Да вони і російською не дуже. Судячи з відео - нормально "по фєнє ботают"
13.08.2025 12:41 Ответить
А путін добре російською мовою говорить?
13.08.2025 12:48 Ответить
Кому потрібна ця матерщина? Да нехай вони всі там повиздихають---вони просили путіна прийти.
13.08.2025 12:32 Ответить
Чепушилін - падла! - всю воду вилакав!
13.08.2025 12:32 Ответить
Настій з дохлих орків хочуть пити? То вже краще сциклиння один одному в рота.
13.08.2025 12:34 Ответить
Думаю, что от этих долбоящеров особо ничего не зависело, Ринат Леонидович заигрался - уверен, в самом начале было у него окно возможностей, примерно как в Днепре у Коломойского
13.08.2025 12:47 Ответить
Ахметка ,такаж падаль як і всі жітєлі бамбаса.От тільки люмпен який кричав путєн введі сьогодні уй без сала доїдають і воду з метою пєють а рудий ахметка ,спокійно живе у Монако і далі заробляє мільярди в Україні.
13.08.2025 12:55 Ответить
Ну так и Игорь Валерьевич не образец нравственности и духовности, просто в тот момент его интересы совпали с интересами Украины.
13.08.2025 12:58 Ответить
Странные они какие-то, всего- то воды нет. А как же хоть камни с неба?
13.08.2025 12:39 Ответить
Зачем нам здесь эти новости? Настамнет 11 лет! Своих проблем валом. В Эммиратах, Дубаи итд вообще нет рек, а фонтаны с пресной водой. И в мире таких мест много. Это решаемо давно, 21 век. Уходя--- уходи. Забываем донбалласт. А они нас давно тем более. Ясно же давно тоже. Баба с возу.... отмандыкиль!
13.08.2025 12:39 Ответить
Уйо@уйте до Сибіру , любителі срюського міру
і буде вам вода , крім жратви
13.08.2025 12:39 Ответить
а чего вы хотели иуды продавшие свою родину рашистам и звавшие русский мир на Донбасс?!вот теперь жрите его пока не лопните!иуд никто не любит,даже рашисты
13.08.2025 12:39 Ответить
Цікаво: а вони сумують і згадують "крєпкава хазяйствєнніка" Хфьодарича? Мабуть ні, бо Хфьодарич поступив з ними "нє по панятіям" - при першому шухері на тапки дав аж в Ростов
13.08.2025 12:39 Ответить
мочу пейте епта!)))))) данбаз
13.08.2025 12:41 Ответить
Ця біомаса - донбасятинське бидло. Не жалко
13.08.2025 12:47 Ответить
Если оставить россиян и их войска без воды и провизии, то они либо сдохнут либо свалят.
13.08.2025 12:47 Ответить
Навряд, спочатку або чурки їх, або вони чуток зжеруть
13.08.2025 12:54 Ответить
А тепер, уйобки невмиваті, плакатікі в рукі, на площу члєніна, і з дебілуватою усмішкою весь день скандірувать: "рассіся! рассіся!"
13.08.2025 12:48 Ответить
Якщо немає води, то хай ху...ло вам бояришнік, або стекломий поставляє
13.08.2025 12:50 Ответить
А лукашенкавці теж матюкаються?
13.08.2025 12:55 Ответить
Донбасянські бидляки, що через одного тюремні терміни відсиділи. Тепер насолоджуйтесь-ґ-ґи-ґи.
13.08.2025 13:07 Ответить
балувані поставали!! такий "ручейок" з під цистерни тече! такі розкошні калюжі в його ямах! і ніхто й не думає воду звідти черпати! та з жиру бісяться! )
13.08.2025 13:13 Ответить
Кормiльци, немає хліба - їште пiрожниє, а як немає води, то пийте шампанське🍾
13.08.2025 13:19 Ответить
Ну й що, що кілометрові черги за водою і злидні, зате в "русском мире" і без бандьор.
13.08.2025 13:21 Ответить
Зато без биндер и всю Украину кормить не нужно.
13.08.2025 13:32 Ответить
Нехай воду шукають в шахтах, одразу біля танків.
13.08.2025 13:36 Ответить
В Україні ви були з ДАнЄцка ! Крутого міста ! Зараз ви глУбінка мАсковії . Полистайте в інтернеті як живе глУбінка в мАсковії . Можна було б і раніше взнати як то жити в московії… і як живуть шахтьоори там.. дибіли
13.08.2025 14:21 Ответить
 
 