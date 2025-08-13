Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята очередь за водой в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео возмущается ее длиной и упрекает оккупационные власти.
Внимание! Ненормативная лексика!
Українська вода була не до вподоби?!...
В той час, як вони " кормілі всю Україну"...
"https://24tv.ua/pogoda-********-yak-zminitsya-klimat-do-2040-roku_n2891390 До 2040 року в Україні зими стануть теплішими, сніг буде рідкістю, а весна може наступати вже в січні."
Черепна коробка у подібних істот призначена для прямого заливання туди лайна салавьйова і інших мудил. Опція "мозок" -- відсутня.
і буде вам вода , крім жратви