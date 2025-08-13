Мешканець окупованого Донецька обурюється відсутністю води та чергою до водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга по воду в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео обурюється її довжиною та дорікає окупаційній владі.

Увага! Ненормативна лексика!

