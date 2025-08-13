3 934 50
Мешканець окупованого Донецька обурюється відсутністю води та чергою до водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована черга по воду в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео обурюється її довжиною та дорікає окупаційній владі.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+19 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар13.08.2025 12:26 Відповісти Посилання
+18 ЧEPHOKHИЖHИК
показати весь коментар13.08.2025 12:25 Відповісти Посилання
+15 Ihor Opatsa
показати весь коментар13.08.2025 12:23 Відповісти Посилання
Українська вода була не до вподоби?!...
В той час, як вони " кормілі всю Україну"...
"https://24tv.ua/pogoda-********-yak-zminitsya-klimat-do-2040-roku_n2891390 До 2040 року в Україні зими стануть теплішими, сніг буде рідкістю, а весна може наступати вже в січні."
Черепна коробка у подібних істот призначена для прямого заливання туди лайна салавьйова і інших мудил. Опція "мозок" -- відсутня.
і буде вам вода , крім жратви