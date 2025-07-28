Діти із окупованого Донбасу просять у Путіна води: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВIДЕО

Мешканці окупованого Донбасу записали відеозвернення, у якому їх діти просять у Путіна води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зйомках ролику взяло участь більше десяти дітей, які у своїх коротких промовах кажуть, що на окупованих територіях із водою надто сутужно.

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