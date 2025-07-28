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Діти із окупованого Донбасу просять у Путіна води: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВIДЕО
Мешканці окупованого Донбасу записали відеозвернення, у якому їх діти просять у Путіна води.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зйомках ролику взяло участь більше десяти дітей, які у своїх коротких промовах кажуть, що на окупованих територіях із водою надто сутужно.
Топ коментарі
+31 Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2025 10:01 Відповісти Посилання
+25 zen2010dao
показати весь коментар28.07.2025 10:02 Відповісти Посилання
+21 Ukrainian Tarot
показати весь коментар28.07.2025 10:00 Відповісти Посилання
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Вода пойдёт? Всё разбито. Можно позвать иностранных инвесторов и строителей. Два варианта:
1. Поднять стоимость воды всей Украине.
2. Стоимость воды для свей Украины не поднимать (сильно). Закредитоваться лет так на 50. Под залог
минералов землиорганов украинцев
щоб він здох !!
Діти Донецька повинні це знати !!
Разом із своїми полудурошними батьками...
а на футболочках все англійською - как пріодється так нада "шото такоє"
Это верх цинизма...
В "етом мірє" він головний. Тому у вашому Світі і нема води.
От якби сказали дядя Дональд, але то наш соняра