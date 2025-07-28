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Діти із окупованого Донбасу просять у Путіна води: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВIДЕО

Мешканці окупованого Донбасу записали відеозвернення, у якому їх діти просять у Путіна води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зйомках ролику взяло участь більше десяти дітей, які у своїх коротких промовах кажуть, що на окупованих територіях із водою надто сутужно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Донецька показав міський балконний "водогін": "Дякуємо, Росіє!". ВIДЕО

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дефіцит (573) вода (1189)


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Топ коментарі
+31
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28.07.2025 10:01 Відповісти
+25
Краще б казали: "дядя вова з'"біться з Донбасу"
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28.07.2025 10:02 Відповісти
+21
Дівчаток можна було не показувати. Достатньо кількох хлопчиків з голими животиками.
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28.07.2025 10:00 Відповісти
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Дівчаток можна було не показувати. Достатньо кількох хлопчиків з голими животиками.
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28.07.2025 10:00 Відповісти
А це добрий знак буде, якщо "самий главний в етом міре" не дасть найближчим часом їм воду - значить прийнято пуйлом рішення місцевим не годити і замінювати їх на узкопльоночних! Проте кажуть, що Бамбас взагалі зітруть з лиця землі і житлових поселень там не буде - тільки добування сланцевого газу й інших копалин...
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28.07.2025 10:36 Відповісти
Це п..ць
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28.07.2025 10:00 Відповісти
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28.07.2025 10:57 Відповісти
Хіба дитина винувата що батьки дурнуваті?
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28.07.2025 10:00 Відповісти
Це вже не дитини, а потенційні інкубатори для москальського м'яса. Якщо їм зараз промили мозок про самого головного у всьому світі дядю Вову, то завтра їм скажуть ти повинна стати інкубатором для російської армії. І вони залюбки ними стануть за пляшку питної або дві пляшки брудної води, бо винними призначать Україну, ЄС та США, бо вони зруйнували водогін, а у самих вода є.
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28.07.2025 10:14 Відповісти
багато орків, які у 2014 році були дітьми, у 2022 році неминуче стали вбивцями, у Х-уйлостані це природна еволюція
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28.07.2025 10:42 Відповісти
Пиво пийте, якщо з водою проблеми
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28.07.2025 10:01 Відповісти
А підмиватись можна водкою, заодно антисептик
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28.07.2025 10:21 Відповісти
Москаль о терористах ЛНР: Сечу нехай п'ють, а не пиво
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28.07.2025 10:58 Відповісти
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28.07.2025 10:01 Відповісти
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28.07.2025 11:02 Відповісти
Зараз з дачі у Геленджику трубу протягнуть.
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28.07.2025 10:01 Відповісти
Шкіряну...
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28.07.2025 10:25 Відповісти
Це так, в їхньому миру він самий головний, він може тільки квітки на концерт кабздону видавати. Це дітки ху... лостан, даже якщо ви стан на коліна ху...лу буде пофіг. Батькам надо було раніше головою думати
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28.07.2025 10:01 Відповісти
Краще б казали: "дядя вова з'"біться з Донбасу"
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28.07.2025 10:02 Відповісти
Zen,ці не зїбут'ся,цих опаришів треба знищувати,це виродки виродків,вони далеко не пішли від своїх цапориліх!
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28.07.2025 10:19 Відповісти
Ну, з'"бітавсяя з Донбасу дальше шо?
Вода пойдёт? Всё разбито. Можно позвать иностранных инвесторов и строителей. Два варианта:
1. Поднять стоимость воды всей Украине.
2. Стоимость воды для свей Украины не поднимать (сильно). Закредитоваться лет так на 50. Под залог минералов земли органов украинцев
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28.07.2025 10:29 Відповісти
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28.07.2025 10:02 Відповісти
це дитинка Донбасу через 10-15 рочків?
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28.07.2025 10:15 Відповісти
Путлєр - самий головний виродок і військовий злочинець в світі ,
щоб він здох !!
Діти Донецька повинні це знати !!
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28.07.2025 10:03 Відповісти
На россію!
Разом із своїми полудурошними батьками...
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28.07.2025 10:03 Відповісти
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28.07.2025 10:04 Відповісти
діти рабів - майбутні раби. 90% відсотків це потенційні вороги, бо дорослі їм скажуть, що у всьому винна Україна
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28.07.2025 10:06 Відповісти
Вже давно сказали.
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28.07.2025 10:48 Відповісти
Ці діти виростуть з впевненістю, що любимому "дяді вові" лише Україна заважає дати їм воду.
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28.07.2025 10:07 Відповісти
ОДНА МАЛАЯ ВСЁ-ТАКИ СКАЗАЛА РОЗКІШ !)
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28.07.2025 10:10 Відповісти
"...всьо как в хорошєй сказкє !" - ці тексти дітям написали їхні папаші і мамаші, і вони ж подарували їм "сказку про росію" - ну вот тєбє і сказка наяву, малышъ

а на футболочках все англійською - как пріодється так нада "шото такоє"
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28.07.2025 10:11 Відповісти
Що ж ось вам "русский мир" ви за нього боролись ,памятаю як 2014 році донецьке бидло і гопота звали расею ,а як ці виродки кидали камінням по українських військовополонених яких вели вулицями донецька .Це вже яким треба тупим бидлом бути що б з міста яке проводило ЧЄ з футболу 2012 році перетворитись чорну диру ,адже був до того приклад в що росія перетворила придністровя і абхазію тому жодного жалю до них ви превели біду.
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28.07.2025 10:12 Відповісти
Донецьк до 2014-го був чи не самим "багатим" містом України, все там було, шалені дотації і фінансування, високі зарплати. От здавалось би - чого їм не хватало??? та мабудь того ж що і нам в 2019-у - надивились телевізора і підтримали пройдисвітів
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28.07.2025 10:50 Відповісти
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28.07.2025 10:13 Відповісти
Ну що, дочекались ***** - рятівника? Через вас, паскуд, іншим життя нема
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28.07.2025 10:14 Відповісти
Ніякого жалю до цих лічинок! Це наші майбутні вороги.
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28.07.2025 10:16 Відповісти
Будуть лізти на Слов'янськ, щоб захопити водозабор який запитує канал на Донецьк.
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28.07.2025 10:17 Відповісти
Одна дівчинка сказала, що "даже води нєту". Це вона зробила вирок всім запутинцям. Аплодую стоячи, щиро співчуваю діткам
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28.07.2025 10:18 Відповісти
Коли Україна до них поверниться, то все, що в них було до окупації, поверниться також. Шкода, що цей час невизначений
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28.07.2025 10:21 Відповісти
тебе вдарили по правій щоці. підств ліву. Ти впевнений що вони чекають на Україну. Їх батьки подохли за *****, вбиваючи українців, то вони будуть нас любити чи ненавидіти?
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28.07.2025 10:53 Відповісти
твій коментар видален. Але я дам тобі відповідь - друг (поплічник, слуга, помічник) мого ворога - мій ворог. Ще питання?
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28.07.2025 11:03 Відповісти
К сожалению, вызывает отвращение, родители манипулируют собственными детьми...
Это верх цинизма...
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28.07.2025 10:18 Відповісти
Бідні ці діти, майже з пеленок їх вчать плазувати перед владою і підлизувати начальству. І вибору в них нема...
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28.07.2025 10:43 Відповісти
це вірус, мабуть, якийсь..., чи як говорила одна не дуже шановна пані, наколотиє апельсини...
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28.07.2025 10:20 Відповісти
Дядя Вова вам надаёт, дядя Вова педофил известный ...
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28.07.2025 10:25 Відповісти
Води немає, але ви тримаєтеся)
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28.07.2025 10:26 Відповісти
як царю "челобитну" подаєте????
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28.07.2025 10:38 Відповісти
Ця ідіоти звертаються до того, хто все це і робить! Оруєл аплодує стоячи
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28.07.2025 10:41 Відповісти
Ховатися за жінок та дітей- це так по скрепному, по кацапськи....
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28.07.2025 10:41 Відповісти
Нет уж. Сами по-человечески не живем, и вам не дадим.
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28.07.2025 10:45 Відповісти
у цих дєтях нєт будущєго і митися не потрібно
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28.07.2025 10:46 Відповісти
Злорадство тут недоречно
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28.07.2025 10:50 Відповісти
У нас мітинг за НАБУ і САП, в у них за воду питну... Відчутно різницю?
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28.07.2025 10:49 Відповісти
В них не мітінг, а мольба на колінах до путінбея, який їх окупував. Гірше того, своїх дітей змушують до цього. Огидно, донбасняни
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28.07.2025 10:54 Відповісти
червяки і гниди у вас завелись ще в 2014 році , вони махали аквафрешем і кричали путин введи . зараз коли вам ввели на повну , виявилось що навіть дупу помити нічим .
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28.07.2025 10:55 Відповісти
Ага.
В "етом мірє" він головний. Тому у вашому Світі і нема води.
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28.07.2025 11:00 Відповісти
Не зрозуміло до якого саме дяди Вови звертаються діти. І той Вова, ітой, і той президент і той
От якби сказали дядя Дональд, але то наш соняра
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28.07.2025 11:01 Відповісти
 
 