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Новини Відео Окуповані території
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Мешканець окупованого Донецька показав міський балконний "водогін": "Дякуємо, Росіє!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець багатоповерхівки в окупованому Донецьку збирає дощову воду на балконі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно "водогін", сконструйований із пластикової пляшки та шлангу. Пристрій дозволяє зливати дощову воду у відро в "автоматичному" режимі.

"Пристрій для збору води в Донецьку. Місто, яке приймало Євро-2012 і в якому виступали Бейонсе та Ріанна, тепер живе так. Дякуємо, Росіє!", - йдеться у коментарі до відео.

Також читайте: На окупованій Луганщині без води залишилися понад 200 тисяч жителів

Автор: 

дефіцит (571) Донецьк (950) Донецька область (9113) вода (1188) Донецький район (22)


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Топ коментарі
+19
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23.07.2025 12:09 Відповісти
+12
Зато нє кормят Івропу. Як і хотіли.
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23.07.2025 12:17 Відповісти
+10
от тупе, треба ж брати 6літрову баклажку
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23.07.2025 12:10 Відповісти
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23.07.2025 12:09 Відповісти
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23.07.2025 13:06 Відповісти
от тупе, треба ж брати 6літрову баклажку
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23.07.2025 12:10 Відповісти
Або бутель.
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23.07.2025 12:17 Відповісти
Тогда другим даунчанам воды не достанется!
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23.07.2025 12:25 Відповісти
Так вони теж в дефіциті. БандЄрАвци Фсьо забралі
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23.07.2025 13:22 Відповісти
"святой істочнік", ...ля... падаль козломорда
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23.07.2025 12:10 Відповісти
Ну а на шо вы домбурасята рассчитывали, когда срывали Украинские флаги в 2014??? Это начало только...
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23.07.2025 12:12 Відповісти
Теперь в Донецке как на саратове или на кастраме.
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23.07.2025 12:13 Відповісти
Зато нє кормят Івропу. Як і хотіли.
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23.07.2025 12:17 Відповісти
Так-так! Вони ще й "порожняк не гонять" )))))
Нащадки понапривезених.
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23.07.2025 12:25 Відповісти
Порожняк не гонять. Цеглинами серуть.
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23.07.2025 12:28 Відповісти

"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
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23.07.2025 12:17 Відповісти
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23.07.2025 12:19 Відповісти
А скажіть, будь ласка: я багато влітку в Донецьку рясних дощів, аби цей "винахідник" зміг змити гімно в своєму туалеті?
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23.07.2025 12:22 Відповісти
там інша технологія.
пакетно унітазна.
і з балкону, під вікно.
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23.07.2025 12:24 Відповісти
Так може краще відразу -- зробити сідельце на поручнях балкону та серти робити свою справу відразу на газон. І добриво гарне, і в хаті не смердить. Якщо ти на високих поверхах
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23.07.2025 12:28 Відповісти
це, в наступному відосику.
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23.07.2025 12:30 Відповісти
Можна прямо на балкон і срать, а нижні нехай потім ту воду збирають, коли дощ буде.
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23.07.2025 12:36 Відповісти
Цей винахід був ще за часів пізнього Лєоніда Ілліча мною особисто бачений на Півночі. Зразу кажу, тільки бачив в гостях, Сам не користувався цим ноухау. Двохповерхові багатоквартирні будинки з раковиною з холодною водою на кухні але з туалетами тіпа сортір на вулиці напроти входів в будинки. Доречі, ще донині в них живуть люди з тими самими умовами. Так там зимою це актуально. Люди серуть на газету, а потім викидають через вікно у снігову кучугуру. До весни все ОК. Весною це все розстає і сотні каках вилізають квітками із снігу. Тож те що вони взимку 22 року срали так в Бучі і Ірпені в взломаних квартирах це просто їхні скрепні технології дефекації. Правда там у вікно не викидали. Все залишалось на підлогах.
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23.07.2025 12:40 Відповісти
Так зараз і газет майже немає
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23.07.2025 13:26 Відповісти
я == як
вибачте
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23.07.2025 12:31 Відповісти
Донбас поил страну!
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23.07.2025 12:25 Відповісти
Донбасянє вимруть, або втечуть, а на їх місце заселять бурятів, інших -ятів та -утів..., а вони до такого давно звикли...
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23.07.2025 12:30 Відповісти
Невже ті придурки думають що щось змінится в найближчому майбутньому?
Требаа більшу і ширшу систему робити-щоб більше набирати.
Хоча є варік що прибіжать із "народної налогової" і попросять гроші за воду дощову)))
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23.07.2025 12:33 Відповісти
А де голос з відосу:
- Путєн, ввєді воду!
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23.07.2025 12:33 Відповісти
Я так здогадуюсь, що за відсутності водопостачання скрєпні жителі Луганди справляють нужду прямо на балкон, а нижні балкони потім ту воду збирають разом з дощовою. На самих нижніх балконах мабуть дощова вода йде насиченого жовтого кольору. Лайфхак робочий, якщо зверху ніхто не живе.
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23.07.2025 12:33 Відповісти
Був лозунг ,- Домбас кормить Україну. Уже напоїли , осталось тільки накормить.
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23.07.2025 12:35 Відповісти
Навіть побудувати із підручних матеріалів щось ефектвне для збору дощової води тяму не має. Плящечку воно поставило із трубочкою. Навіть не з даху поток води приймати з водостоку, навіть не парасольку поставити. Дегенерати.
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23.07.2025 12:36 Відповісти
Ось саме такого життя бажало донбасівське бидло і гопота ,що ж радійте "русский мир " прийшов.
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23.07.2025 13:00 Відповісти
Руцкємір - хотькамніснєба!
Вуаля...
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23.07.2025 13:23 Відповісти
 
 