Мешканець окупованого Донецька показав міський балконний "водогін": "Дякуємо, Росіє!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець багатоповерхівки в окупованому Донецьку збирає дощову воду на балконі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно "водогін", сконструйований із пластикової пляшки та шлангу. Пристрій дозволяє зливати дощову воду у відро в "автоматичному" режимі.

"Пристрій для збору води в Донецьку. Місто, яке приймало Євро-2012 і в якому виступали Бейонсе та Ріанна, тепер живе так. Дякуємо, Росіє!", - йдеться у коментарі до відео.

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