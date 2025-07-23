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Мешканець окупованого Донецька показав міський балконний "водогін": "Дякуємо, Росіє!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець багатоповерхівки в окупованому Донецьку збирає дощову воду на балконі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно "водогін", сконструйований із пластикової пляшки та шлангу. Пристрій дозволяє зливати дощову воду у відро в "автоматичному" режимі.
"Пристрій для збору води в Донецьку. Місто, яке приймало Євро-2012 і в якому виступали Бейонсе та Ріанна, тепер живе так. Дякуємо, Росіє!", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 Система Станиславского
показати весь коментар23.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
+12 Дужан Міхал
показати весь коментар23.07.2025 12:17 Відповісти Посилання
+10 Mazdenaroldo
показати весь коментар23.07.2025 12:10 Відповісти Посилання
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Нащадки понапривезених.
"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
пакетно унітазна.
і з балкону, під вікно.
сертиробити свою справу відразу на газон. І добриво гарне, і в хаті не смердить. Якщо ти на високих поверхах
вибачте
Требаа більшу і ширшу систему робити-щоб більше набирати.
Хоча є варік що прибіжать із "народної налогової" і попросять гроші за воду дощову)))
- Путєн, ввєді воду!
Вуаля...