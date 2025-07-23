Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель многоэтажки в оккупированном Донецке собирает дождевую воду на балконе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден "водопровод", сконструированный из пластиковой бутылки и шланга. Устройство позволяет сливать дождевую воду в ведро в "автоматическом" режиме.

"Устройство для сбора воды в Донецке. Город, который принимал Евро-2012 и в котором выступали Бейонсе и Рианна, теперь живет так. Спасибо, Россия!", - говорится в комментарии к видео.

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