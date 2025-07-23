Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель многоэтажки в оккупированном Донецке собирает дождевую воду на балконе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден "водопровод", сконструированный из пластиковой бутылки и шланга. Устройство позволяет сливать дождевую воду в ведро в "автоматическом" режиме.
"Устройство для сбора воды в Донецке. Город, который принимал Евро-2012 и в котором выступали Бейонсе и Рианна, теперь живет так. Спасибо, Россия!", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+17 Система Станиславского
показать весь комментарий23.07.2025 12:09 Ответить Ссылка
+9 Дужан Міхал
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+8 Mazdenaroldo
показать весь комментарий23.07.2025 12:10 Ответить Ссылка
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Нащадки понапривезених.
"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
пакетно унітазна.
і з балкону, під вікно.
сертиробити свою справу відразу на газон. І добриво гарне, і в хаті не смердить. Якщо ти на високих поверхах
вибачте
Требаа більшу і ширшу систему робити-щоб більше набирати.
Хоча є варік що прибіжать із "народної налогової" і попросять гроші за воду дощову)))
- Путєн, ввєді воду!