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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель многоэтажки в оккупированном Донецке собирает дождевую воду на балконе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден "водопровод", сконструированный из пластиковой бутылки и шланга. Устройство позволяет сливать дождевую воду в ведро в "автоматическом" режиме.

"Устройство для сбора воды в Донецке. Город, который принимал Евро-2012 и в котором выступали Бейонсе и Рианна, теперь живет так. Спасибо, Россия!", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: На оккупированной Луганщине без воды остались более 200 тысяч жителей

Автор: 

дефицит (305) Донецьк (6325) Донецкая область (10295) вода (921) Донецкий район (22)


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Топ комментарии
+17
ТЕХНОЛОДЖИЯ
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23.07.2025 12:09 Ответить
+9
Зато нє кормят Івропу. Як і хотіли.
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23.07.2025 12:17 Ответить
+8
от тупе, треба ж брати 6літрову баклажку
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23.07.2025 12:10 Ответить
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ТЕХНОЛОДЖИЯ
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23.07.2025 12:09 Ответить
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23.07.2025 13:06 Ответить
от тупе, треба ж брати 6літрову баклажку
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23.07.2025 12:10 Ответить
Або бутель.
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23.07.2025 12:17 Ответить
Тогда другим даунчанам воды не достанется!
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23.07.2025 12:25 Ответить
"святой істочнік", ...ля... падаль козломорда
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23.07.2025 12:10 Ответить
Ну а на шо вы домбурасята рассчитывали, когда срывали Украинские флаги в 2014??? Это начало только...
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23.07.2025 12:12 Ответить
Теперь в Донецке как на саратове или на кастраме.
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23.07.2025 12:13 Ответить
Зато нє кормят Івропу. Як і хотіли.
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23.07.2025 12:17 Ответить
Так-так! Вони ще й "порожняк не гонять" )))))
Нащадки понапривезених.
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23.07.2025 12:25 Ответить
Порожняк не гонять. Цеглинами серуть.
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23.07.2025 12:28 Ответить

"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
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23.07.2025 12:17 Ответить
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23.07.2025 12:19 Ответить
А скажіть, будь ласка: я багато влітку в Донецьку рясних дощів, аби цей "винахідник" зміг змити гімно в своєму туалеті?
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23.07.2025 12:22 Ответить
там інша технологія.
пакетно унітазна.
і з балкону, під вікно.
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23.07.2025 12:24 Ответить
Так може краще відразу -- зробити сідельце на поручнях балкону та серти робити свою справу відразу на газон. І добриво гарне, і в хаті не смердить. Якщо ти на високих поверхах
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23.07.2025 12:28 Ответить
це, в наступному відосику.
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23.07.2025 12:30 Ответить
Можна прямо на балкон і срать, а нижні нехай потім ту воду збирають, коли дощ буде.
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23.07.2025 12:36 Ответить
Цей винахід був ще за часів пізнього Лєоніда Ілліча мною особисто бачений на Півночі. Зразу кажу, тільки бачив в гостях, Сам не користувався цим ноухау. Двохповерхові багатоквартирні будинки з раковиною з холодною водою на кухні але з туалетами тіпа сортір на вулиці напроти входів в будинки. Доречі, ще донині в них живуть люди з тими самими умовами. Так там зимою це актуально. Люди серуть на газету, а потім викидають через вікно у снігову кучугуру. До весни все ОК. Весною це все розстає і сотні каках вилізають квітками із снігу. Тож те що вони взимку 22 року срали так в Бучі і Ірпені в взломаних квартирах це просто їхні скрепні технології дефекації. Правда там у вікно не викидали. Все залишалось на підлогах.
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23.07.2025 12:40 Ответить
я == як
вибачте
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23.07.2025 12:31 Ответить
Донбас поил страну!
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23.07.2025 12:25 Ответить
Донбасянє вимруть, або втечуть, а на їх місце заселять бурятів, інших -ятів та -утів..., а вони до такого давно звикли...
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23.07.2025 12:30 Ответить
Невже ті придурки думають що щось змінится в найближчому майбутньому?
Требаа більшу і ширшу систему робити-щоб більше набирати.
Хоча є варік що прибіжать із "народної налогової" і попросять гроші за воду дощову)))
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23.07.2025 12:33 Ответить
А де голос з відосу:
- Путєн, ввєді воду!
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23.07.2025 12:33 Ответить
Я так здогадуюсь, що за відсутності водопостачання скрєпні жителі Луганди справляють нужду прямо на балкон, а нижні балкони потім ту воду збирають разом з дощовою. На самих нижніх балконах мабуть дощова вода йде насиченого жовтого кольору. Лайфхак робочий, якщо зверху ніхто не живе.
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23.07.2025 12:33 Ответить
Був лозунг ,- Домбас кормить Україну. Уже напоїли , осталось тільки накормить.
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23.07.2025 12:35 Ответить
Навіть побудувати із підручних матеріалів щось ефектвне для збору дощової води тяму не має. Плящечку воно поставило із трубочкою. Навіть не з даху поток води приймати з водостоку, навіть не парасольку поставити. Дегенерати.
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23.07.2025 12:36 Ответить
Ось саме такого життя бажало донбасівське бидло і гопота ,що ж радійте "русский мир " прийшов.
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23.07.2025 13:00 Ответить
 
 