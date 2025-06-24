На окупованій Луганщині без води залишилися понад 200 тисяч жителів

На території окупованої Луганської області без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів.

Про це повідомила обласна державна адміністрація у Facebook.

Зазначається, що загарбники продовжують під виглядом безперервних ремонтних робіт на декілька діб залишати великі і маленькі населені пункти Луганщини без водопостачання. Найчастіше подачу води припиняють узимку та влітку.

Так, нещодавно без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів Брянки, Слов’яносербська, Перевальська, Алчевська, Кадіївки і навколишніх сіл. Подекуди води немає зовсім, у двох містах її постачання обмежили від 50% до 70%.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби. Крім Донецька, важка ситуація склалась і в Макіївці.

Нагадаємо, у березні у річках на окупованій території так званої "ДНР", зокрема у Маріуполі, виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів.