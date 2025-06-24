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На окупованій Луганщині без води залишилися понад 200 тисяч жителів

Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

На території окупованої Луганської області без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів.

Про це повідомила обласна державна адміністрація у Facebook.

Зазначається, що загарбники продовжують під виглядом безперервних ремонтних робіт на декілька діб залишати великі і маленькі населені пункти Луганщини без водопостачання. Найчастіше подачу води припиняють узимку та влітку.

Так, нещодавно без питної води залишилися близько 200 тисяч жителів Брянки, Слов’яносербська, Перевальська, Алчевська, Кадіївки і навколишніх сіл. Подекуди води немає зовсім, у двох містах її постачання обмежили від 50% до 70%.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби. Крім Донецька, важка ситуація склалась і в Макіївці.

Нагадаємо, у березні у річках на окупованій території так званої "ДНР", зокрема у Маріуполі, виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів.

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окупація (188) вода (242) Луганська область (201)


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