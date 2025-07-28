Дети из оккупированного Донбасса просят у Путина воды: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВИДЕО

Жители оккупированного Донбасса записали видеообращение, в котором их дети просят у Путина воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в съемках ролика приняло участие более десяти детей, которые в своих коротких речах говорят, что на оккупированных территориях с водой слишком сложно.

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