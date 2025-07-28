Дети из оккупированного Донбасса просят у Путина воды: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВИДЕО
Жители оккупированного Донбасса записали видеообращение, в котором их дети просят у Путина воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в съемках ролика приняло участие более десяти детей, которые в своих коротких речах говорят, что на оккупированных территориях с водой слишком сложно.
Топ комментарии
+56 Алекс Скела
показать весь комментарий28.07.2025 10:01 Ответить Ссылка
+44 Ukrainian Tarot
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+39 zen2010dao
показать весь комментарий28.07.2025 10:02 Ответить Ссылка
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"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
при Січі та Гетьманщині і то гарніше все було, коли з технологій лише криниці, журавлі та лопати, відра та вози з волами.... руzzкій "мѣръ" це вселеньска сарана
щоб раби були слухняні - їх потрібно тримати голодними
(а краще ще й спраглими)😉
Надання води в плани не входило