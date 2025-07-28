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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Дети из оккупированного Донбасса просят у Путина воды: "Дядя Вова, вы самый главный в этом мире. Спасите нас". ВИДЕО

Жители оккупированного Донбасса записали видеообращение, в котором их дети просят у Путина воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в съемках ролика приняло участие более десяти детей, которые в своих коротких речах говорят, что на оккупированных территориях с водой слишком сложно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО

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дефицит (306) вода (922)


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Топ комментарии
+56
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28.07.2025 10:01 Ответить
+44
Дівчаток можна було не показувати. Достатньо кількох хлопчиків з голими животиками.
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28.07.2025 10:00 Ответить
+39
Краще б казали: "дядя вова з'"біться з Донбасу"
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28.07.2025 10:02 Ответить
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какой оно д. вова ??? оно хххххло !!!!(((
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28.07.2025 12:31 Ответить
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28.07.2025 12:37 Ответить
На колени не поставили, а сразу раком!
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28.07.2025 14:35 Ответить
Ха! Тільки нещодавно згадував один дуже радянський віршик. )) Згадаю-ка я його ще раз:

"Волосы седые на головке децкой.
Хорошо живёцца нам в стране савецкой!"
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28.07.2025 12:40 Ответить
Якщо в крані нема води то хто її випив ? Правильно туди і звертайтесь .
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28.07.2025 12:53 Ответить
Шкода , що в РФії ніхто це відео не побачить
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28.07.2025 12:54 Ответить
Які батьки, такі і діти будуть. Набирайте після дощів.
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28.07.2025 13:14 Ответить
На окупованій правобережній херсонщині розширюється Олешківська пустеля. Горять ліси, горять плавні і села. Донбас теж перетворюється на безводний степ. Ще не забувайте підрив дамби в 23му ...
при Січі та Гетьманщині і то гарніше все було, коли з технологій лише криниці, журавлі та лопати, відра та вози з волами.... руzzкій "мѣръ" це вселеньска сарана
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28.07.2025 13:17 Ответить
Захоплені землі перетворюються на безводний степ
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28.07.2025 13:19 Ответить
*************** "совок" будущего!дядя вова..............................................................................дядя *****!
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28.07.2025 13:21 Ответить
Непонятно было, какого "дядю Вову" они просят о помощи, пока последняя девочка не уточнила адресата.
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28.07.2025 13:28 Ответить
О! Он вже летить ..хкуйло..зараз нассить вам ...вади иии!!
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28.07.2025 13:44 Ответить
Все вірно, по радянській методичці:
щоб раби були слухняні - їх потрібно тримати голодними
(а краще ще й спраглими)😉
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28.07.2025 13:54 Ответить
А бєз води, і нє туди і нє сюди
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28.07.2025 13:59 Ответить
Ось сумний висновок, через одних уродів, які захотіли жерти ковбасу за 2,10 крб, постраждав цілий регіон, а через інших уродів, які захотіли іржати- постраждала вся Україна!
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28.07.2025 14:12 Ответить
Щодо води на Донбасі, то це пропаганда проти України, яку москальнота хоче показати в очах європейців, гамедриканців про ненависних українців, через що дядя валодя воює з "укрежимом"!
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28.07.2025 14:16 Ответить
Так дядя вова уже вам допоміг - денацифікував.
Надання води в плани не входило
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28.07.2025 14:21 Ответить
Та ти що, мала. Водички захотілось? Так то до батьків...
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28.07.2025 14:32 Ответить
путін - нє п'ю і вам нє савєтую.
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28.07.2025 14:43 Ответить
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