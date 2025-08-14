Мешканці окупованого Донецька сваряться за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому одна із активісток в окупованому Донецьку сварить літню жінку із патерицею - місцевого водного "олігарха", що використовує воду для поливу рослин на невеликому городі і має запас технічної води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сусіди підозрюють жінку у тому, що вона несанкціоновано бере воду із місцевого водоводу та заперечує і каже, що воду зять навозив.

Увага! Ненормативна лексика!

