1 908 19

Мешканці окупованого Донецька сваряться за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому одна із активісток в окупованому Донецьку сварить літню жінку із патерицею - місцевого водного "олігарха", що використовує воду для поливу рослин на невеликому городі і має запас технічної води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сусіди підозрюють жінку у тому, що вона несанкціоновано бере воду із місцевого водоводу та заперечує і каже, що воду зять навозив.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Донецька обурюється відсутністю води та чергою до водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВIДЕО

дефіцит (582) Донецька область (9295) вода (1192)
Топ коментарі
+2
+1
+1
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навчили рабів цінувати прості речі...
показати весь коментар
14.08.2025 09:53 Відповісти
Це добре, що зими будуть без снігу)))
показати весь коментар
14.08.2025 09:53 Відповісти
Питання знатокам: як запасливі мешканці змогли набрати води, а мешканці-комуністи не змогли ???
Щя ми вас розкуркулимо на воду епта, званітє плокулолу
показати весь коментар
14.08.2025 09:57 Відповісти
"бєндеровци воду випілі"
показати весь коментар
14.08.2025 09:57 Відповісти
А гдє ви билі кагда 8 лєт Біндєравци воду вирівалі на Бамбасє???!!!
показати весь коментар
14.08.2025 09:59 Відповісти
*****, а де про "восемь лет дамбили бамбас"? Де про бєндєр і НАТО? Де про Донбас, який кормив всю Україну? Де про шахтьоров і комбайньоров, коториє в єдином пориві воссталі протів хунти? Постная *****!Давай, бабко, по новой!
показати весь коментар
14.08.2025 10:00 Відповісти
Цікаво, а скільки "бамбас" за ці роки заплатив за воду, що постачалася туди?
показати весь коментар
14.08.2025 10:10 Відповісти
Бамбас на калєні стенєт!! Дожились, Ахмєтов і партія ригів, добились , чого хотіли? Лучшєє будущєє уже сєводня??? так ви заявляли? ДЕБІЛИ!!! і Так буде кругом, де є копито кацапа
показати весь коментар
14.08.2025 10:01 Відповісти
Щось "кармільці" України стали жити не дуже.... треба знову покричати "путєн ввєді, путєн ввєді".... чесно - ніх7я їх не жалко.
показати весь коментар
14.08.2025 10:01 Відповісти
восємь лєт поілі бамбас!
кацапи все своє існування з немитою сракою.
а рослинам потрібно, для життя!
показати весь коментар
14.08.2025 10:03 Відповісти
восемь лет поили Донбасс
показати весь коментар
14.08.2025 10:04 Відповісти
Взагаліто те що я побачив на відео - це проста ************** заздрість. У нас таких громадян теж вистачає. Ця операторша, руки із жопи, заздрить своїй сусідці у якої є хазяйство, он скільки городини у цієї господині. А вона лінива проблядь, сидить с грязной жопой і заздріт, заздріт, зазрід. Це совєтьський менталітет дається в знаки, не іначе.
показати весь коментар
14.08.2025 10:04 Відповісти
А чо ці комсомольці до бабки прийшли? Слабо завітати в елітні хати, де власники скважини собі поробили?
показати весь коментар
14.08.2025 10:04 Відповісти
Ваші "жопа-мозх" вже давно промиті, на фига ії так часто мити; щоб зовсім стерильною стала?
показати весь коментар
14.08.2025 10:04 Відповісти
Ніколи не мили, не треба і починати...
показати весь коментар
14.08.2025 10:04 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 10:09 Відповісти
З немитими дкпами, зате без бандьор, без тих ненависних європейців, на яких ніби все своє життя працювали тупі даунбасята. Особисто я тільки радію, що у вас даунбасят брудні дупи, бо це ви запустили коварного ворога на українські землі, це ви весь час допомагали ворогу, а не Україні. Радійте своєму "русскому міру", але як виявилося він без води, тепла, і скоро мабуть будете битися за шматок хліба, бо ви нафіг кому потрібні, а особливо кацапам. Зрадники скрізь, навіть при кацапах є смердяче лайно!!!
показати весь коментар
14.08.2025 10:11 Відповісти
"давайте не будем им мешать"
показати весь коментар
14.08.2025 10:12 Відповісти
 
 