1 908 19
Мешканці окупованого Донецька сваряться за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому одна із активісток в окупованому Донецьку сварить літню жінку із патерицею - місцевого водного "олігарха", що використовує воду для поливу рослин на невеликому городі і має запас технічної води.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сусіди підозрюють жінку у тому, що вона несанкціоновано бере воду із місцевого водоводу та заперечує і каже, що воду зять навозив.
Увага! Ненормативна лексика!
Щя ми вас розкуркулимо на воду епта, званітє плокулолу
кацапи все своє існування з немитою сракою.
а рослинам потрібно, для життя!