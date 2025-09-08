Представник окупантів у Донецьку закликав покарати людей, які просять води: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВIДЕО

Представник окупаційної влади у Донецьку закликав "правоохоронні" органи розібратися із мешканцями міста, які вимагають забезпечити їх водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому російський чиновник назвав такі вимоги закликами до бунту та дестабілізацією на користь "Украины и Лондона".

"Окупаційна влада Донецька відповіла мешканцям міста на їхні звернення та скарги на відсутність води. Так званий "депутат ДНР" Валерій Скороходов виступив на місцевому телеканалі, де назвав незадоволених людей "агентами Лондона та України", заявив, що вони навмисно розхитують човен та хочуть спровокувати у Донецьку революцію в інтересах Заходу. Він сказав, що люди мають терпіти і мовчати, як при Сталіні, коли ніхто не обурювався і не бунтував. А також "настучал" на пенсіонерів, які записували звернення, російським правоохоронцям. Мовляв, треба їх суворо покарати, бо вони виконують завдання ворожих держав", - пише у коментарі автор публікації.

