Представник окупантів у Донецьку закликав покарати людей, які просять води: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВIДЕО

Представник окупаційної влади у Донецьку закликав "правоохоронні" органи розібратися із мешканцями міста, які вимагають забезпечити їх водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому російський чиновник назвав такі вимоги закликами до бунту та дестабілізацією на користь "Украины и Лондона".

Також дивіться: Мешканець окупованого Донецька показав міський балконний "водогін": "Дякуємо, Росіє!". ВIДЕО

"Окупаційна влада Донецька відповіла мешканцям міста на їхні звернення та скарги на відсутність води. Так званий "депутат ДНР" Валерій Скороходов виступив на місцевому телеканалі, де назвав незадоволених людей "агентами Лондона та України", заявив, що вони навмисно розхитують човен та хочуть спровокувати у Донецьку революцію в інтересах Заходу. Він сказав, що люди мають терпіти і мовчати, як при Сталіні, коли ніхто не обурювався і не бунтував. А також "настучал" на пенсіонерів, які записували звернення, російським правоохоронцям. Мовляв, треба їх суворо покарати, бо вони виконують завдання ворожих держав", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також: Мешканці окупованого Донецька сваряться за воду: "Таня, бл#дь... Люди жопу помыть не могут, а они свой урожай поливают!!! Вы охренели!". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Донецька обурюється відсутністю води та чергою до водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВIДЕО

о, замітьте, вже США в цьому ключі нізя упоминать) тепер за все зло рєпоєдів винен Лондон!
08.09.2025 10:56 Відповісти
А у самого на стійці стакан з водою стоїть. От гандон ****
08.09.2025 10:57 Відповісти
Нє будєм карміть Європу
08.09.2025 10:54 Відповісти
Да ! Підтримую !
08.09.2025 10:53 Відповісти
Правильно, прутін ввєді воду, на ТОТ кричать??!!
Да хоть камені з неба, а про воду мовчали!!
08.09.2025 10:53 Відповісти
ага, мы вот без света сидели и тихо терпели. и ещё потерпим ради перемоги!
08.09.2025 11:12 Відповісти
ваши диды вообще в блокадном ленинграде с голодухи друг друга кушали ради пабеды. так что ждунішка не ной
08.09.2025 11:30 Відповісти
Нє будєм карміть Європу
08.09.2025 10:54 Відповісти
Японські шпіони. 😁
08.09.2025 10:54 Відповісти
о, замітьте, вже США в цьому ключі нізя упоминать) тепер за все зло рєпоєдів винен Лондон!
08.09.2025 10:56 Відповісти
НєбудЄтЬ нікАкіх рЄвАлюцій! Позвали *****, тепер сидіть з нашийником та на ланцюгу! ІШ рАзгАлдЬЄлісь!
08.09.2025 10:57 Відповісти
А у самого на стійці стакан з водою стоїть. От гандон ****
08.09.2025 10:57 Відповісти
Це він спеціально запас для дітей Донбаса! Після ефіру він особисто поїхав і напоїв десять донецьких немовлят! З одного стакана!
08.09.2025 11:08 Відповісти
А Вашингтон вже хороший?
08.09.2025 10:57 Відповісти
08.09.2025 10:57 Відповісти
правильно, треба розстрілювати...
08.09.2025 11:01 Відповісти
Як казав сіфілітик чЛенін - ВЕШАТЬТ! НЕПгЕМЕННО ВЕШАТЬ!
08.09.2025 11:35 Відповісти
Єслі в кранє нєт води

Значіт випілі жиди
08.09.2025 11:01 Відповісти
Нехай міняють бензин на воду у луганчан
08.09.2025 11:02 Відповісти
Окупантам ще треба по 25 "гарячих" кожному донетчанину, який хоче водички попити та дупу помити. Щоби брудна шкіра злізла.
08.09.2025 11:03 Відповісти
А Лондон прчому до тухлої ДиНиРи ?
08.09.2025 11:03 Відповісти
Як це причому? Лондон дико заздрить пєнсам Донбасса! От і пакостить...
08.09.2025 11:06 Відповісти
Від Євро-2012 до "дайтє вади" пройшло не багато. Ох ці інагєнти з Лондона)
08.09.2025 11:04 Відповісти
Правильно каже! ***** забазпечив їх достатньою кількістю калюж, а вони майданять? Бєркут, братушкі, отхєрачтє етіх майданутьіх! Чтоб забьілі как голос подавать!
08.09.2025 11:04 Відповісти
У меня-сестра в Донецке. Воду дают на 2 часа один раз в три дня. Последнее время боится говорить на эту тему. Доняане научились какать в целофановые кулечки, которые кладут в унитазы. Потом выбрасывают в мусор. Но не все. Многие просто выбрасывают в окно. В городе стоит жара и вонь. Зуевское и огромное Ольховское водохранилище, из которого значительная-часть Донецка пила воду, высохли! Для меня это боль и шок. Я там треть жизни отдыхал и рыбачил. Что с каналом Северский Донец -Донбасс Я не знаю. Но по нему вода не идёт тоже.
08.09.2025 11:12 Відповісти
московитьке та асимільоване москвороте біосміття готуйтеся до виселення з Українського Донбасу , Кубані , Криму, Слобожанщини ... ваше місце проживання ісконо соловки
08.09.2025 11:13 Відповісти
Абсолютно згоден!!!! Всіх на Магадан!!!
08.09.2025 11:16 Відповісти
Всіх до стінки і куклю у потилицю. Шоб не 3,14зділи на узький світ.
08.09.2025 11:33 Відповісти
Нагадує подоляковське:
"Ті, хто вимагає розслідувати міндіча мають бути притягнуті до відповідальності. Це заклики до дестабілізації на користь Росії. І інспіровано це все в США"
08.09.2025 11:16 Відповісти
Ай-я-яй. Это же наши люди
08.09.2025 11:20 Відповісти
Правільна! Іба нєх...й, с...ка, бл...дь! А завтра што, єщє і кульочкі для гавна начнут прасіть!
08.09.2025 11:24 Відповісти
До стінки їх та розстрілюйте.
Бачь яки нахаби - води їм дай.
08.09.2025 11:31 Відповісти
 
 