Окупанти шукають "інспекторів" для відбирання майна українців на ТОТ, - ЦНС

Окупанти розпродають майно українців і фінансують війну проти України

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях набирають "інспекторів" серед місцевих зрадників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Їм доручають вилучення майна українців, які були змушені виїхати від війни. За даними місцевих джерел, майно оголошується "безгосподарчим", після чого його "націоналізують". Надалі його передають приїжджим з Росії або роздають колаборантам у нагороду за лояльність.

Таким чином окупанти продовжують системне пограбування жителів українських регіонів, використовуючи мережу місцевих посібників.

майно (344) окупація (6839) Центр національного спротиву (848)
Але ж компенсацій людям за це не буде. Це якщо в Тернополі дрон впав за 5км від будинку - треба давати гроші на нові окна. Якщо людина покинула Луганськ у 2014 щоб не співпрацювати з сєпарами - хай нафіг йде, держава таким нічого не повинна!!!
показати весь коментар
08.09.2025 11:56 Відповісти
 
 