Окупанти шукають "інспекторів" для відбирання майна українців на ТОТ, - ЦНС

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях набирають "інспекторів" серед місцевих зрадників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Їм доручають вилучення майна українців, які були змушені виїхати від війни. За даними місцевих джерел, майно оголошується "безгосподарчим", після чого його "націоналізують". Надалі його передають приїжджим з Росії або роздають колаборантам у нагороду за лояльність.

Таким чином окупанти продовжують системне пограбування жителів українських регіонів, використовуючи мережу місцевих посібників.

