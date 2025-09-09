Родители вернули под обстрелы сына после эвакуации на Донетчине: Лубинец заявил о "законодательных пробелах"

В Донецкой области родители вернули в зону боевых действий своего 12-летнего сына после того, как правоохранители вывезли ребенка на безопасную территорию в связи с объявленной принудительной эвакуацией.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он узнал о семье из Донецкой области, когда получил обращение от их соседа. Мужчина сообщил, что родители продолжают проживать в зоне боевых действий вместе с сыном. Семья находилась в одном из населенных пунктов, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

"Нам удалось установить, что ребенок хочет уехать, однако родители категорически отказываются, заставляя ребенка оставаться под обстрелами. Хотя в районе боевых действий жизнь и здоровье несовершеннолетнего в опасности", - говорит омбудсмен.

Впоследствии представитель омбудсмена Дмитрий Михалев обратился к Национальной полиции в Донецкой области. Родители от общения с полицией отказывались, однако правоохранители рисковали собственной жизнью, чтобы вывезти 12-летнего мальчика из-под снарядов.

"Но эта история получила трагическое продолжение. Родители забрали мальчика обратно, пообещав, что не повезут его в зону боевых действий. Но они снова вернулись туда - вместе с сыном. Забрали у него телефон, лишив возможности позвать на помощь. И снова поставили под угрозу его жизнь, свою и тех, кто спасает", - рассказывает Лубинец.

По его словам, такие ситуации случаются во всех областях, где продолжаются боевые действия.

Он обратил внимание на то, что "нерешенным" остается вопрос принуждения к эвакуации детей, если родители не соглашаются их вывозить.

Именно поэтому как омбудсмен Лубинец обратил внимание:

обязательная эвакуация принудительно детей из зоны боевых действий требует законодательного урегулирования на уровне закона. Сейчас такая эвакуация урегулирована подзаконными актами, что оставляет нерешенным вопрос принуждения в случае отказа родителей от эвакуации.

Решение этого вопроса имеет целью законопроект №12353, принятый в первом чтении. Однако он до сих пор не принят, несмотря на значительные трудности и риски эвакуации на практике.

Сейчас по запросу военных происходит обсуждение по расширению вопроса законопроекта на эвакуацию принудительно не только детей, но и взрослого населения.

"Моя позиция как Уполномоченного формируется из неотложности решения вопроса сохранения жизни и здоровья каждого ребенка и обеспечения их наилучших интересов, что может быть воплощено через второе чтение и принятие законопроекта в том объеме, который был вынесен на первое чтение", - заявил Уполномоченный.

В то же время вопрос эвакуации взрослых целесообразно комплексно проработать и урегулировать в другом нормативном акте с четкими основаниями, процедурами, ответственными органами и гарантиями для эвакуированных (жилищный вопрос, медицинские услуги, финансовая поддержка).

"Законодательство - это фундамент для обеспечения прав человека. Без четкого и понятного механизма, определенного законом, мы не можем защитить самых уязвимых - наших детей. Поэтому должны действовать решительно и немедленно", - добавил Лубинец.

