Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

За прошедшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНІКС" вывезли из прифронтовой Константиновки еще 5 мирных жителей.

Чрезвычайники доставили людей в более безопасный населенный пункт, откуда они смогут отправиться дальше, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждая такая поездка - это не просто эвакуация, это спасенные жизни, шанс для мирных людей снова почувствовать безопасность, которой так не хватает в прифронтовых городах. Спасатели ежедневно рискуют, чтобы каждая семья имела возможность выехать из-под вражеского огня", - говорится в заметке под видео.

