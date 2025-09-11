РУС
Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

За прошедшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНІКС" вывезли из прифронтовой Константиновки еще 5 мирных жителей.

Чрезвычайники доставили людей в более безопасный населенный пункт, откуда они смогут отправиться дальше, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждая такая поездка - это не просто эвакуация, это спасенные жизни, шанс для мирных людей снова почувствовать безопасность, которой так не хватает в прифронтовых городах. Спасатели ежедневно рискуют, чтобы каждая семья имела возможность выехать из-под вражеского огня", - говорится в заметке под видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родители вернули сына под обстрелы после эвакуации в Донецкой области: Лубинец заявил о "законодательных пробелах"

эвакуация (2175) Донецкая область (10740) Краматорский район (675) Константиновка (1918)
Гарна справа, а скільки там ще залишилося еваюкувати?
11.09.2025 13:23 Ответить
 
 