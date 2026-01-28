Близько 2800 людей досі залишаються в Костянтинівці, евакуація вкрай ускладнена, - ОВА
У Костянтинівці в Донецькій області досі залишаються проживати близько 2800 людей попри складку безпекову ситуацію.
Про це розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
У місті понад 2800 людей
Евакуація з міста та доставка гуманітарних вантажів туди вкрай ускладнена, оскільки ворог не припиняє обстрілів.
"На жаль у Костянтинівці зараз знаходиться більше 2800 людей. Декілька місяців було близько 5000. Більше половини виїхали. Але ті люди, які залишаються зараз у місті, ми не можемо, на жаль, до них заїхати. Тільки завдяки нашим захисникам і захисницям нам вдається завезти їм продуктові набори і питну воду", - зазначив Філашкін.
Ситуація в місті
За його словами ситуація в місті найскладніша. Ворог обстрілює всі під’їзні шляхи, знищує всі транспортні засоби, тому допомогти людям у місті дуже складно.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше прикордонники підрозділу "Фенікс" показали кадри, який вигляд зараз має Костянтинівка. Пусті вулиці, зруйновані будинки, автівки та спалені магазини - результат вторгнення російських загарбників.
