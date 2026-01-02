Евакуаційне авто в Костянтинівці атакував ворожий дрон: є поранені

У Костянтинівській громаді під час евакуації цивільних ворожий дрон атакував автомобіль міської військової адміністрації. Попри пряме влучання та поранених, евакуаційній групі вдалося вивезти людей із небезпечної зони та доправити їх до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 2 січня повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов.

Цензор.НЕТ

Сьогодні Костянтинівській міській військовій адміністрації вдалося провести евакуаційний процес. З небезпечної зони вивозили 8 осіб, серед яких була жінка, яка вже мала поранення.

Дрон атакував евакуаційне авто

Під час руху евакуаційного транспорту Костянтинівська міська військова адміністрація автівку наздогнав та атакував ворожий дрон. Удар прийшовся у задню частину машини. Попри пошкодження транспорту та заблоковані двері, водій зміг продовжити рух і вивезти людей із зони обстрілу.

Поранені

На жаль, внаслідок атаки кількість поранених зросла: ще троє людей дістали поранення. Завдяки витримці евакуаційної групи, автомобіль зміг дістатися до лікарні в іншому, більш безпечному місті області. Наразі всім пораненим надається необхідна медична допомога.

Також читайте: Окупанти полюють на цивільних дронами в Костянтинівці, - МВА

Евакуаційний рейс також було використано для доставки критично важливих вантажів. Вдалося завезти продукти для людей, які, на жаль, ще залишаються в громаді, а також паливо для генераторів на Пункти Незламності.

З питань евакуації звертайтеся за телефоном: 093 420 18 83.

Також читайте: Рашисти атакували евакуаційну місію в Костянтинівці: загинула людина, двоє поранених