Эвакуационный автомобиль в Константиновке был атакован вражеским дроном: есть раненые
В Константиновской громаде во время эвакуации гражданских вражеский дрон атаковал автомобиль городской военной администрации. Несмотря на прямое попадание и раненых, эвакуационной группе удалось вывезти людей из опасной зоны и доставить их в больницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 2 января сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов.
Сегодня Константиновской городской военной администрации удалось провести эвакуационный процесс. Из опасной зоны вывезли 8 человек, среди которых была женщина, уже получившая ранения.
Дрон атаковал эвакуационный автомобиль
Во время движения эвакуационного транспорта Константиновская городская военная администрация автомобиль догнал и атаковал вражеский дрон. Удар пришелся в заднюю часть машины. Несмотря на повреждение транспорта и заблокированные двери, водитель смог продолжить движение и вывезти людей из зоны обстрела.
Раненые
К сожалению, в результате атаки количество раненых возросло: еще три человека получили ранения. Благодаря выдержке эвакуационной группы, автомобиль смог добраться до больницы в другом, более безопасном городе области. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Эвакуационный рейс также был использован для доставки критически важных грузов. Удалось завезти продукты для людей, которые, к сожалению, еще остаются в общине, а также топливо для генераторов на Пункты Несокрушимости.
По вопросам эвакуации обращайтесь по телефону: 093 420 18 83.
