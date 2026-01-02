Эвакуационный автомобиль в Константиновке был атакован вражеским дроном: есть раненые

В Константиновской громаде во время эвакуации гражданских вражеский дрон атаковал автомобиль городской военной администрации. Несмотря на прямое попадание и раненых, эвакуационной группе удалось вывезти людей из опасной зоны и доставить их в больницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 2 января сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов.

Сегодня Константиновской городской военной администрации удалось провести эвакуационный процесс. Из опасной зоны вывезли 8 человек, среди которых была женщина, уже получившая ранения.

Дрон атаковал эвакуационный автомобиль

Во время движения эвакуационного транспорта Константиновская городская военная администрация автомобиль догнал и атаковал вражеский дрон. Удар пришелся в заднюю часть машины. Несмотря на повреждение транспорта и заблокированные двери, водитель смог продолжить движение и вывезти людей из зоны обстрела.

Раненые

К сожалению, в результате атаки количество раненых возросло: еще три человека получили ранения. Благодаря выдержке эвакуационной группы, автомобиль смог добраться до больницы в другом, более безопасном городе области. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Эвакуационный рейс также был использован для доставки критически важных грузов. Удалось завезти продукты для людей, которые, к сожалению, еще остаются в общине, а также топливо для генераторов на Пункты Несокрушимости.

По вопросам эвакуации обращайтесь по телефону: 093 420 18 83.

