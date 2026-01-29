Одна людина загинула та одна зазнала поранень через російські обстріли Донеччини
Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі - 5, у Торецькому і Кучеревому Яру - по 1.
Краматорський район
У Миколаївці та Райгородку пошкоджено по автомобілю, у Стародубівці - будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 склади і 8 автівок. У Краматорській громаді пошкоджено 3 приватні будинки і 3 автівки. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, господарське приміщення та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, господарчі будівлі та транспорт.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 28 дітей.
