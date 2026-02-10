Враг сбросил авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мама, 11 раненых, среди них ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о жертвах?

Как отмечается, погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка.

"Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", - добавили в ОВА.

"Каждый день для Донецкой области - это новые и новые военные преступления россиян. Удары по мирным городам, по домам, по детям - это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", - подчеркивает Филашкин.

Обновленная информация

Как позже уточнили в Офисе генпрокурора, по сей день известно, что в результате попадания в частный дом погибли женщина с дочерью 11 лет. Также в городе ранены еще не менее 11 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Окончательные последствия обстрелов и тип оружия устанавливаются.







