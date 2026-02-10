РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7117 посетителей онлайн
Новости Обстрел Славянска
2 431 3

Враг сбросил авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мама, 11 раненых, среди них ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о жертвах?

Как отмечается, погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка.

Читайте также: Основная битва за Донбасс будет в Славянске и Краматорске, - DeepState о темпах наступления армии РФ

"Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", - добавили в ОВА.

"Каждый день для Донецкой области - это новые и новые военные преступления россиян. Удары по мирным городам, по домам, по детям - это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", - подчеркивает Филашкин.

Последствия

Обстрел Слов'янська
Обстрел Слов'янська
Обстрел Слов'янська

Читайте: РФ ударила по авто коммунальщиков возле Славянска: один погибший и двое раненых. ФОТО

Обновленная информация

Как позже уточнили в Офисе генпрокурора, по сей день известно, что в результате попадания в частный дом погибли женщина с дочерью 11 лет. Также в городе ранены еще не менее 11 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Окончательные последствия обстрелов и тип оружия устанавливаются.

Обстріл Слов’янська

Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська
Обстріл Слов’янська

Автор: 

обстрел (31819) Донецкая область (11919) КАБ (507) Краматорский район (979) Славянск (2721)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне загиблим.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:37 Ответить
ашвабадитили пришли
показать весь комментарий
10.02.2026 12:00 Ответить
Голос очільника ОВА це глас вопіющого в пустелі.Чому мовчить керівництво крани,зате в чергових гундосих відосиках буде сумна статистика.Мовчить МЗС,самі не здатні,звертайтесь до попередніх дипломатів які мають вагу в світі Чи "найвеличніший" забороняє?Чим займається посол України в США Стефанішина?Тільки зустрічами ЗЕленського при прильоті туди?Піднімайте і ставте всіх на вуха.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:44 Ответить
 
 