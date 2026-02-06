Основная битва за Донбасс будет в Славянске и Краматорске, - DeepState о темпах наступления армии РФ

По оценкам темпов продвижения врага на востоке Украины в 2025 году для полного захвата Донецкой области российской армии понадобится не менее двух лет.

Об этом заявили соучредители мониторингового проекта DeepState Руслан Микула и Роман Погорелый на специальной сессии Киевского форума по безопасности, цитирует Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Вероятный захват Донецкой области

В проекте напомнили, что 78% Донецкой области сейчас временно под контролем врага.

"Как быстро могут оккупировать Донецкую область россияне? Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения россияне контролировали 32,3% территории области. За 2022 год враг захватил еще 24,4% области. С 2023 года по настоящее время –– 21,8%. Под контролем Вооруженных сил пока остается 21,5% области. Если взять темпы 2025 года, ведь он является показательным, то противнику понадобится не менее 742 дней или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью", - предположил Микула.

"Некоторые предсказывали, что Покровск падет до Нового года. Однако сегодня мы видим, что северные окраины обоих городов – Покровска и Мирнограда – остаются в боях под контролем Сил обороны", – отметил Погорелый.

Основная битва

По его словам, сейчас россияне привлекают в этом регионе наибольшее количество своих ресурсов – "более 100-тысячную группировку, которая не может справиться с этими городами и Силами обороны Украины".

"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то когда соответствующие населенные пункты падут, а они (российские войска – ред.) рано или поздно захватят их, поскольку у россиян есть для этого значительный потенциал, они будут двигаться вглубь Донецкой области", – отметил соучредитель DeepState.

Он добавил, что целью врага тогда станет украинская логистика, чтобы не дать возможности продвигаться к следующим городам, где будет происходить основная битва за Донецкую область. По словам аналитиков, эта битва будет проходить в Славянске и Краматорске.

В то же время спикеры подчеркнули, что сейчас россияне прощупывают украинскую оборону: "уже предпринимаются попытки, в ходе которых они определяют наши слабые места".

"Мы прогнозируем как минимум два года боев, в течение которых они потеряют колоссальное количество личного состава, техники и других ресурсов", - резюмировали эксперты.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг возможность признания Украиной оккупированных территорий "российскими".

