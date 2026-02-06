4 673 17

Основная битва за Донбасс будет в Славянске и Краматорске, - DeepState о темпах наступления армии РФ

Атаки на Доброполье и Славянск

По оценкам темпов продвижения врага на востоке Украины в 2025 году для полного захвата Донецкой области российской армии понадобится не менее двух лет.

Об этом заявили соучредители мониторингового проекта DeepState Руслан Микула и Роман Погорелый на специальной сессии Киевского форума по безопасности, цитирует Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Вероятный захват Донецкой области

В проекте напомнили, что 78% Донецкой области сейчас временно под контролем врага.

"Как быстро могут оккупировать Донецкую область россияне? Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения россияне контролировали 32,3% территории области. За 2022 год враг захватил еще 24,4% области. С 2023 года по настоящее время –– 21,8%. Под контролем Вооруженных сил пока остается 21,5% области. Если взять темпы 2025 года, ведь он является показательным, то противнику понадобится не менее 742 дней или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью", - предположил Микула. 

"Некоторые предсказывали, что Покровск падет до Нового года. Однако сегодня мы видим, что северные окраины обоих городов – Покровска и Мирнограда – остаются в боях под контролем Сил обороны", – отметил Погорелый.

Основная битва

По его словам, сейчас россияне привлекают в этом регионе наибольшее количество своих ресурсов – "более 100-тысячную группировку, которая не может справиться с этими городами и Силами обороны Украины".

"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то когда соответствующие населенные пункты падут, а они (российские войска – ред.) рано или поздно захватят их, поскольку у россиян есть для этого значительный потенциал, они будут двигаться вглубь Донецкой области", – отметил соучредитель DeepState.

  • Он добавил, что целью врага тогда станет украинская логистика, чтобы не дать возможности продвигаться к следующим городам, где будет происходить основная битва за Донецкую область. По словам аналитиков, эта битва будет проходить в Славянске и Краматорске.

В то же время спикеры подчеркнули, что сейчас россияне прощупывают украинскую оборону: "уже предпринимаются попытки, в ходе которых они определяют наши слабые места".

"Мы прогнозируем как минимум два года боев, в течение которых они потеряют колоссальное количество личного состава, техники и других ресурсов", - резюмировали эксперты.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг возможность признания Украиной оккупированных территорий "российскими".

Тобто ,за географічну територію Слов'янська та Краматорська(А може ракет не жаліти і не дати москалям для цього наступу можливості?
Тауруси будуть свої ? Або маленькі тамагавки , типу фламінгів...?
Прогрівають нарід потихеньку. Потім підуть новини в стилі "росіянам не вдасться захопити Краматорськ до якогось числа" або "українські сили контролюють північну частину Слов'янська".
Москалі поняли, що Слав'янськ і Краматорськ їм і так віддадуть зелені, то вони звідти зняли частину угруповання на запорізький напрямок.
По Краматорську та Слов'янську кожного дня дрони та каби. Руйнування будівель та іншого. Кацапи просто все знищують, зразок Покровськ та Констаха. На черзі Дружківка.
Дипстейт все буде малювати як незайняте, і буде перемога. Вони звісно і зараз так малюють.
Пам"ятаю,як дамбасяни бігали по Дамбасу і орали "Хватіт карміть Україну!"
Наїлись,довбодятли?
Весной русские начнут начнут наступление на Запорожье, до которого уже недалеко. Но % темпов и прочего греют душу.
Треба віддати русні Слов'янськ і Краматорськ, і тоді темпи наступу на Запоріжжя таки будуть грєть душу.
Зелена гнида виконує Оман по годинах...
главное шоб не в Запорожье, хотя с таким потужним командованием и верховным потужником дело времени
є один прикол, недавно, маса наріду з канстахи тікала в крамаху! логіка там взагалі обалдєнна! деякі, в 2014, покинувши свої квартири в даунєцку, масово були потікали в канстаху, купивши там квартири, а в районі держали по селах батьківські хати, як літні дачі!!! з позапрошлої осені, почали вже тікати з канстахи, знову покинувші куплені, і тікали вже в крамаху!!! але вже знімаючи там житло. тепер тікають і звідти. і куди? в одесу!!!, харків!!, пультаву!!,... по мну, вони там якісь мазохісти! батьківскі хати - до фундаменту, квартири в канстахі - аналогічно. квартири в даунєцкі цілі, а толку з них!!
Донбас тримають захисні лінії побудовані ще "розкрадальниками" армії. Там ціла мережа підземних укриттів і комунікацій. Тому Пуйло і вимагає від Зелі вивести звідти ЗСУ.
К следующей осени переговоры по пампасу можно будет не вести. Зато можно будет вести по Запорожью или Днепру. Эффективные менеджеры переговорщики свое дело знают. Про фортецю дамбас все забудут, но будет другая. В Днепре тоже много застройки и промка есть. Модно долго обороняться, если будет кем.
Вчора в Україні народилося 462 дитини. Їхні мами завагітніли 9 місяців тому. А через 9 місяців i 300 народжень не буде. А скільки там того фертильного віку. Поки що диплом, роботу, житло, вже й народжувати пізно. Через 17 років війни України не стане через чисельність населення. Може неспроста заметушилися зі зниженням шлюбного віку?
Тю, напівміри. Перевести всіх у іслам, де в жінки прав не більше, ніж у автівки - і почнуть народжувати аж бігом, щоб чоловіки на мороз не повиганяли.
Заодно треба припинити лагодити електромережі та водопровід.
Чим примітивніший народ - тим вища народжуваність. Доведено Африкою.
