Россияне нанесли три удара ФАБ-250 по Славянску: одна женщина погибла и одна ранена, повреждены 14 многоэтажных домов
Сегодня, 1 февраля, российские войска атаковали Славянск в Донецкой области ФАБами, вследствие чего есть погибшая и раненая.
Об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что вследствие удара погибла 43-летняя женщина, жительница Краматорска.
Еще одна местная жительница получила ранения.
Повреждения
Вследствие авиаудара тремя ФАБ-250, который враг нанес Славянску сегодня утром, повреждены:
- 14 многоэтажек,
- 3 автомобиля,
- 1 отделение "Новой почты",
- 1 коворкинг-центр.
Последствия атаки
Ты так пишешь потому, что все это "где-то там, на юго-востоке", который как бы и не Украина? А ты в курсе, что в том же Мелитополе в начале полномасштабного вторжения местные ложились под руzzкие танки? Есть видео, погугли. Знаешь ли ты, что многие старики-"ждуны" уже 4 года ждут Украину, которая в полном составе, включая западные области, выбрала президентом шута, сдавшего Чонгар, что в результате привело к потере Мелитополя, Мариуполя и отрезало сотни тысяч украинцев от неокуппированной части Украины, обрекая многих из них на страшную смерть? И в курсе ли ты, что в оккупации есть те, кто не просто ждет Украину, но и помогают бороться с врагом, как могут, под угрозой страшной смерти от пыток? И такие вот обобщения про "ждунов" сильно демотивируют и раскалывают украинцев, работая на победу врага. Обобщение про "ждунов" - абсолютная глупость.
Це сталось завдяки уродам з Слов'янська які блокували ЗСУ, надавали інформацію рашистам й виходили на мітинги за "узкій мір".
П. С. Якщо у тебе мізків вистачає тільки на "вигрибання гоменця" не думай що у всіх так.... хоча де ти а де думай.... щось я погарячкував.
П. С. С. Більше відповіді не буде тобі, з хамлвитим бидлом довгих дискусій не веду.
А Слов'янськ дуже прославився , не з гарної сторони, у 2014 році.
Не приписуй мені свої фантазії - я не писав що у Слов'янську усі люди ждуни, я нічого не писав про загиблих, читай уважно - два рази бо з першого до тебе не доходить..... чи ти хочеш сказати що ждунів немає у Слов'янську зовсім? Так я писав конкретно про ждунів, що не дорівнює "усі жителі" , не знаю чому ти "ерудіт" всіх жителів записав у ждуни, ярликового мислення треба позбавлятися Шура.
Мабуть знову, Непокаране зло, принесло смерть і кров з московії в Украну??!!