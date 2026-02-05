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Новости Видео Зеленский о территориальных уступках Территориальные уступки
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Даже если кто-то признает наши оккупированные территории "российскими" - это ничего не даст, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опроверг возможность признания Украиной оккупированных территорий "российскими".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Дональдом Туском в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Я знаю, что есть соответствующие сигналы, говорят, что именно признание тех или иных территорий украинских, которые временно оккупированы, российскими - это один из сигналов об окончании войны. 

Я могу еще раз подчеркнуть, не знаю, кто дает такие сигналы, даже если кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст", - сказал президент.

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Сначала президент сказал, что "даже если все вокруг" будут признавать эти территории российскими, однако премьер Польши добавил: "Не все".

"Все не будут, как сказал мой польский коллега. А во-вторых, в Украине есть президент Украины, который подписывает документы, а не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши. Несмотря на то, что их временный статус - временно оккупированные", - подчеркнул он.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (25547) территориальная целостность (388) Донбасс (24876)
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Топ комментарии
+9
Можна якось почути нашу стратегію перемоги?
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05.02.2026 15:56 Ответить
+8
Розкажи довбойоп,як ти збираєся зупинити кацапів,а потім лий воду
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05.02.2026 16:00 Ответить
+7
Воювати поки дають гроші. Зеля ж недавно озвучив, що Україна ще може воювати 2 роки. Що буде потім, він ще не придумав.
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05.02.2026 16:00 Ответить

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