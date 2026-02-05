Навіть якщо хтось визнає наші окуповані території "російськими" - це нічого не дасть, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заперечив можливість визнання Україною окупованих територій "російськими".
Про це глава держави заявив під час пресконференції із Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я знаю, що є сигнали відповідні, говорять, що саме визнання тих чи інших територій українських, які тимчасово окуповані, російськими - це є одним із сигналів щодо закінчення війни.
Я можу ще раз наголосити, не знаю, хто дає такі сигнали, навіть якщо хтось визнаватиме наші території російськими, це нічого не дасть", - сказав президент.
Спочатку президент сказав, що "навіть якщо всі навколо" визнаватимуть ці території російськими, проте прем'єр Польщі додав: "Не всі".
"Всі не будуть, як сказав мій польський колега. А по-друге, в Україні є президент України, який підписує документи, а не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території - це наші. Попри те, що їх тимчасовий статус - тимчасово окуповані", - наголосив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль