Навіть якщо хтось визнає наші окуповані території "російськими" - це нічого не дасть, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість визнання Україною окупованих територій "російськими".

Про це глава держави заявив під час пресконференції із Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я знаю, що є сигнали відповідні, говорять, що саме визнання тих чи інших територій українських, які тимчасово окуповані, російськими - це є одним із сигналів щодо закінчення війни.

Я можу ще раз наголосити, не знаю, хто дає такі сигнали, навіть якщо хтось визнаватиме наші території російськими, це нічого не дасть", - сказав президент.

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Спочатку президент сказав, що "навіть якщо всі навколо" визнаватимуть ці території російськими, проте прем'єр Польщі додав: "Не всі".

"Всі не будуть, як сказав мій польський колега. А по-друге, в Україні є президент України, який підписує документи, а не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території - це наші. Попри те, що їх тимчасовий статус - тимчасово окуповані", - наголосив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, за даними ЗМІ, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.

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